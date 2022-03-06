Bruno Henrique reencontra 'freguês favorito' pelo Flamengo para ampliar a artilharia do clássico no século

O Flamengo terá o clássico contra o Vasco como próximo compromisso. E um atacante rubro-negro, certamente, carrega uma série de boas lembranças para se inspirar e fazer jus ao seu apelido: Bruno Henrique, mais conhecido no clube como "Rei dos Clássicos". Ele encontrará a sua maior vítima a partir das 16h deste domingo, em duelo no Nilton Santos e válido pela 10ª rodada do Carioca.

Ao todo, Bruno Henrique soma sete gols em sete jogos contra o Vasco. As únicas vezes em que o atacante não deixou a sua marca diante do Cruz-Maltino foram em sua estreia no Clássico dos Milhões e no embate mais recente, ocorrido na Taça Guanabara do ano passado e vencido pelo lado alvinegro - após 17 jogos de jejum.

Vale citar que Bruno Henrique acumula 14 gols em clássicos desde que chegou ao Flamengo, metade feito no Vasco, porém na temporada passada passou em branco em todos os duelos contra rivais locais.

Além de sua frase "outro patamar" ter viralizado justamente após um jogo contra o Vasco, em 2019 (relembre aqui), Bruno Henrique já fez questão de enfatizar que o Vasco é o seu "freguês favorito". É um tempero a mais.

- Olha, é uma pergunta difícil. Eu não sei quem é o maior freguês do Flamengo, mas fico muito feliz por sempre marcar em clássico. Agradeço pelo carinho da torcida. Não sei o que acontece comigo, mas nos clássicos eu sempre estou lá. Meu preferido (para fazer gol) é o Vasco - afirmou, em entrevista ao canal "Zico 10".

HORA DO FLA ENGRENAR

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Quanto à temporada, o Flamengo tem uma vitória (contra Botafogo) e uma derrota (Fluminense) em clássicos. A oportunidade é a ideal para Bruno Henrique desempatar o retrospecto, voltar a acentuar os ótimos números ante arquirrivais e ajudar o Rubro-Negro a engrenar sob o comando de Paulo Sousa. O LANCE! acompanhará o Clássico dos Milhões em Tempo Real.