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Bruno Henrique projeta duelos com Defensa y Justicia na Libertadores e mira 'reviver' 2019 pelo Flamengo

Em programa da FlaTV, atacante comentou sobre o confronto das oitavas de final da Libertadores e relembrou os gols marcados contra o Inter nas quartas de 2019...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 17:30

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 17:30

Crédito: Marcello Dias/Agencia Eleven
O sorteio da Libertadores, nesta semana, definiu o chaveamento do mata-mata e colocou o Defensa y Justicia no caminho do Flamengo nas oitavas de final. Em programa da FlaTV, divulgado nesta quinta-feira, Bruno Henrique projetou os duelos contra o clube argentino e falou em 'reviver' a histórica campanha de 2019, na qual o Rubro-Negro terminou com o título.
+ GALERIA: veja fotos da recepção de Rodinei e da reapresentação do Flamengo no Ninho do Urubu- Agora é mata-mata, o campeonato vai afunilando e só ficam os melhores times. A gente vai encarar uma grande equipe, que é o Defensa y Justicia. Então, vamos nos preparar bem para chegar no dia e fazer um grande jogo. Queremos vencer o primeiro jogo na casa deles e trazer esse resultado para o Maracanã. Quem sabe, poder reviver aquele 2019 fazendo dois gols e ajudando a equipe do Flamengo - disse Bruno Henrique.
O jogo que Bruno Henrique mencionou foi a vitória por 2 a 0 sobre o Inter, nas quartas de final da Libertadores 2019, quando marcou os dois gols no Maracanã. Coincidentemente, o clube gaúcho está na mesma chave do Flamengo e, se ambos avançarem nas oitavas, eles se reencontrarão na mesma fase que dois anos atrás.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Os confrontos com o Defensa y Justicia estão marcados para os dias 14 e 21 de julho, após o fim da Copa América. Sem jogos marcados na data Fifa atual, o Flamengo volta a campo apenas em 10 de junho, contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil.

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