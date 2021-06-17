Bruno Henrique já aparece entre os 50 maiores artilheiros da história do Flamengo

Após um início de temporada irregular, com apenas dois gols em 15 jogos, Bruno Henrique cresceu nas últimas partidas. Com duas bolas na rede nos dois últimos confrontos, o atacante teve participação importante nas vitórias sobre o América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, e o Coritiba, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.
Com o desempenho recente, Bruno Henrique se tornou um dos 50 maiores artilheiros da história do Flamengo. O tento contra o Coxa foi o seu 60º em 132 atuações com a camisa rubro-negra, o que o coloca na 48ª posição no ranking, empatado com Tião, que defendeu o time da Gávea na década de 1940.
O jogador já superou nomes importantes como Petkovic (57 gols), Edílson (51) e Adriano (46). No atual elenco, apenas Gabriel Barbosa balançou as redes mais vezes: 85. Atualmente, o camisa 9 já é o 29º maior goleador do clube em todos os tempos. Zico, com 509, é o líder isolado.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO FLAMENGO
1º - Zico - 509 gols2º - Dida - 264 gols3º - Henrique - 216 gols4º - Pirilo - 204 golsRomário - 204 gols6º - Jarbas - 154 gols7º - Leônidas da Silva - 153 gols8º - Bebeto - 151 gols9º - Zizinho - 146 gols10º - índio - 142 gols.20º - Gaúcho - 98 gols.29º - Gabigol - 85 golsLuís Carlos - 85 gols.40º - Nélio - 71 gols.48º - Bruno Henrique - 60 golsTião - 60 gols50º - Moacir - 59 golsPaulinho - 59 gols