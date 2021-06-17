Bruno Henrique já aparece entre os 50 maiores artilheiros da história do Flamengo

LanceNet

17 jun 2021 às 06:35

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 06:35

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após um início de temporada irregular, com apenas dois gols em 15 jogos, Bruno Henrique cresceu nas últimas partidas. Com duas bolas na rede nos dois últimos confrontos, o atacante teve participação importante nas vitórias sobre o América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, e o Coritiba, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.
Com o desempenho recente, Bruno Henrique se tornou um dos 50 maiores artilheiros da história do Flamengo. O tento contra o Coxa foi o seu 60º em 132 atuações com a camisa rubro-negra, o que o coloca na 48ª posição no ranking, empatado com Tião, que defendeu o time da Gávea na década de 1940.
O jogador já superou nomes importantes como Petkovic (57 gols), Edílson (51) e Adriano (46). No atual elenco, apenas Gabriel Barbosa balançou as redes mais vezes: 85. Atualmente, o camisa 9 já é o 29º maior goleador do clube em todos os tempos. Zico, com 509, é o líder isolado.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO FLAMENGO
1º - Zico - 509 gols2º - Dida - 264 gols3º - Henrique - 216 gols4º - Pirilo - 204 golsRomário - 204 gols6º - Jarbas - 154 gols7º - Leônidas da Silva - 153 gols8º - Bebeto - 151 gols9º - Zizinho - 146 gols10º - índio - 142 gols.20º - Gaúcho - 98 gols.29º - Gabigol - 85 golsLuís Carlos - 85 gols.40º - Nélio - 71 gols.48º - Bruno Henrique - 60 golsTião - 60 gols50º - Moacir - 59 golsPaulinho - 59 gols

