Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Henrique iguala marca de Bebeto com a camisa do Flamengo

Atacante se tornou o 3º maior artilheiro do clube na história do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 13:12

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 13:12

Segundo maior artilheiro do Flamengo neste século, com 76 gols marcados, Bruno Henrique segue escrevendo o seu nome na história do clube. Nesta quarta-feira, ao marcar o tento que garantiu a vitória rubro-negra sobre o Corinthians, por 1 a 0, o atacante se tornou também o terceiro maior goleador do time em todos os tempos no Campeonato Brasileiro.
O gol, já no fim dos acréscimos da partida, foi o 41º do jogador no Brasileirão desde que chegou à Gávea, no início de 2019. Foram 21 na 1ª edição disputada, 9 no ano passado e 11 até agora em 2021. Bruno igualou-se no ranking a Bebeto, ídolo do clube nos anos 80 e tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira, em 1994. O Baianinho, no entanto, entrou em campo 95 vezes na competição vestindo a camisa rubro-negra, nove a mais que BH.
Quem lidera a lista com folga ainda é Zico. O Galinho estufou as redes 135 vezes no campeonato, todas pelo Flamengo. Gabriel Barbosa, companheiro de Bruno Henrique, é o segundo, com 49. Veja o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NO BRASILEIRO- 1971/2021 - Dados OGol
1º - Zico - 135 gols em 249 jogos2º - Gabigol - 49 gols em 69 jogos3º - Bruno Henrique - 41 gols em 86 jogosBebeto - 41 gols em 95 jogos5º - Renato Abreu - 40 gols em 164 jogos6º - Romário - 37 gols em 62 jogos7º - Nunes - 34 gols em 68 jogos8º - Petkovic - 31 gols em 98 jogos9º - Tita - 29 gols em 101 jogosLéo Moura - 29 gols em 315 jogos
Crédito: Decabeça,BrunoHenriquedefiniuoclássico(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados