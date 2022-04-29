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Bruno Henrique ganha troféu de Gabi e elogia Flamengo no Chile: 'Caráter muito grande de time vencedor'

Postura da equipe em vitória por 3 a 2 sobre a Universidad Católica, nesta quinta, pela Libertadores, foi enaltecida pelo camisa 27, um dos protagonistas do triunfo...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 22:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 22:08
Com duas assistências para Gabigol, Bruno Henrique foi um dos protagonistas do Flamengo na vitória sobre a Universidad Católica por 3 a 2, nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores. O camisa 27 voltou a atuar após três jogos e, garçom da noite, ainda ganhou o troféu de melhor em campo das mãos de Gabriel Barbosa, o eleito pela Conmebol. - Agradecer ao Gabi que me deu o troféu, ele é um parceiro que tenho desde o Santos, todos sabem, nos damos muito bem dentro e fora de campo. Fico muito feliz pelo desempenho da nossa equipe, que mostrou um caráter muito grande de time vencedor e, assim, vamos juntos em busca dos títulos - disse Bruno Henrique, na entrevista coletiva, emendando sobre o seu rendimento:
- Muito feliz por ter voltado e o mais importante foi não ter sentido nada. Era o meu pensamento junto com a comissão e o DM. Queria agradecer ao DM juntamente com a fisioterapia, que me condicionaram para estar nesse jogo aqui. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, e me preparei bem para ajudar dentro de campo.
Bruno Henrique jogou por 65 minutos contra a Católica. O atacante vinha se recuperando de tendinopatia constatada por exame no joelho direito, o seu oitavo problema físico em menos de um ano. Ele agradeceu Paulo Sousa pela oportunidade de iniciar entre os 11:
- Gostaria de agradecer ao Mister também que veio conversar comigo hoje, me deu total confiança e disse que iria começar comigo, falei com ele que poderia contar comigo que iria dar o meu melhor - finalizou.
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Com a vitória em Santiago, o Flamengo segue com 100% de aproveitamento e tem a classificação encaminhada no Grupo H. O Rubro-Negro volta a campo, pela Libertadores, na próxima quarta, em Buenos Aires, contra o Talleres. No domingo, enfrenta o Altos, em Teresina, pela Copa do Brasil.
Crédito: BrunoHenriqueemaçãopeloFlamengocontraa UniversidadCatólica(Foto:GilvanDeSouza/Flamengo

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