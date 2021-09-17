Bruno Henrique faz treino completo com o grupo e se aproxima de volta ao Flamengo; Diego inicia transição

O Flamengo está próximo de voltar a contar com Bruno Henrique. Nesta sexta, o atacante treinou de forma integral com o elenco no Ninho do Urubu. Foi a primeira vez desde que o camisa 27 sofreu uma lesão na coxa direita, no jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, em 25 de agosto. Coincidentemente, o retorno do atleta pode ser diante do mesmo rival, no domingo, pelo Brasileirão.Já o meia Diego, que desfalcou o Flamengo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e Grêmio, pela Copa do Brasil, na última semana, iniciou trabalho transição no Ninho do Urubu. O camisa 10 está recuperando-se de um edema na panturrilha direita, conforme informado pelo clube em 10 de setembro.Outro atleta que está em recuperação é Filipe Luís. Assim como Diego, o lateral teve lesão constatada durante o período sem jogos. Nesta sexta, o camisa 16 fez um trabalho leve no gramado, ainda acompanhado pelos fisioterapeutas.