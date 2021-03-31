Bruno Henrique externa percepção sobre o Carioca: 'Se ganhar, é normal. Se perder, é dor de cabeça'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Autor do primeiro gol na vitória sobre o Bangu por 3 a 0, nesta quarta-feira, pela 7ª rodada do Carioca, Bruno Henrique destacou os pontos positivos no triunfo alcançado no Estádio Raulino de Oliveira, como a preparação física ao longo de 22 sessões de treinamentos do elenco principal. Assista aos gols:Em entrevista coletiva, Bruno Henrique também externou a sua percepção, possivelmente da opinião pública, fora do clube, amplo favorito ao título, a respeito da disputa do Carioca.

- Independente do campeonato que a gente disputar... Claro, o Estadual é importante também. Se a gente ganhar, é normal. Se perder, é dor de cabeça... Mas vamos nos preparar bem para conquistar esse título do Carioca novamente e poder dar continuidade aos outros campeonatos.

Bruno Henrique alertou para a maratona de jogos ao longo da temporada:

- Início de temporada, sabemos que temos que nos preparar para a maratona de jogos durante o ano. Fizemos uns trabalhos muito bons. A preparação física foi boa, e é normal a gente sentir desgaste. Aos poucos vamos conseguir condicionar melhor para chegar bem nos campeonatos que queremos ser campeões - disse Bruno Henrique, emendando sobre o tema arbitragem:

- Não temos que ficar brigando com a arbitragem. Temos que frisar o erro no gol que poderíamos marcar pouco antes do fim do primeiro tempo (com Gabigol), e não temos no VAR. Precisamos olhar para frente independente das escolhas da arbitragem. Fizemos os gols depois, mas eles têm que ter uma visão melhor pois isso pode pesar em outros jogos.

Na temporada, o Flamengo estreou o time titular nesta noite, marcada no Estadual pelos 16 pontos somados pela equipe de Rogério Ceni, líder isolada.

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