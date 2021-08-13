Bruno Henrique explica presente a torcedor do Olimpia: 'Ele foi solidário. Só eu sei o que eu ouvi ali'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Um fato curioso chamou a atenção na goleada do Flamengo sobre o Olimpia, na última quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em meio a uma série de hostilidades e até injúrias raciais da torcida paraguaia contra os jogadores rubro-negros, um torcedor local recebeu uma camisa de presente de Bruno Henrique ao fim do primeiro tempo.

+ Divergência contratual se mantém e coloca em xeque renovação de Arrascaeta com o FlamengoO episódio viralizou nas redes sociais e ganhou explicação nos dias seguintes ao confronto. Primeiro, o próprio torcedor, Arturo Martinez, relatou que teve contato com o atacante do Flamengo durante os 11 minutos em que a partida ficou parada para o atendimento a Victor Salazar, após o forte choque com Arrascaeta.

Nesta sexta-feira, foi a vez de Bruno Henrique dar sua versão sobre o acontecido (leia na íntegra ao fim da matéria) e corroborar com o relatado anteriormente. De acordo com o camisa 27, o torcedor foi o "único que entendeu a situação" envolvendo Arrascaeta e Salazar e não partiu para insultos em meio à confusão.

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- Começamos a conversar numa boa, e no final do jogo ele me pediu a camisa. Eu dei a camisa para ele porque ele foi solidário. Só eu sei o que eu ouvi ali. Por ele ter me entendido e conversado comigo numa boa, sem ter me ofendido, eu vi que ele era uma pessoal legal. Então, por isso, eu resolvi presenteá-lo com a camisa - disse Bruno Henrique, por meio da assessoria de imprensa.

Torcedores e jogadores do Olimpia queriam a expulsão de Arrascaeta pelo forte choque com Salazar, que foi retirado por ambulância e sofreu traumatismo craniano. A arbitragem, no entanto, entendeu que o contato foi involuntário e não advertiu o meia uruguaio.

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No fim das contas, o Flamengo venceu por 4 a 1 e abriu grande vantagem por uma vaga na semifinal da Libertadores. A partida de volta será na próxima quarta-feira, às 19h15, no Mané Garrincha, em Brasília.Confira a explicação completa de Bruno Henrique: