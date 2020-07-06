Bruno Henrique e Gabigol são responsáveis por quase 60% dos gols do Flamengo em 2020; veja números

Crédito: Alexandre Vidal /CRF

O verdadeiro significado de tanto faz. Desde o início de 2019, a torcida do Flamengo sabe que pode contar com Bruno Henrique e Gabigol em momentos decisivos. E a dupla não diminuiu o ritmo após as paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus. Pelo contrário. Com os feitos dos últimos três jogos, ambos passam a ser responsáveis por 59% dos gols do grupo principal do Rubro-Negro nesta temporada, segundo levantamento do site especializado "Sofascore".

Ao todo, sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo soma 39 gols em 15 jogos. Deles, 11 foram de Gabigol. Bruno Henrique marcou oito vezes, sendo as duas últimas bolas na rede na vitória por 2 a 0 diante do Volta Redonda, ontem, pela semifinal da Taça Rio. E adivinha de quem foram as duas assistências? Sim... Gabigol. Por falar nesse quesito, Gabigol se isolou ainda mais como o principal garçom do Fla em 2020, com oito passes para gols. Bruno Henrique soma dois.

- O Gabigol tem características que não é só de goleador (...) É um jogador que cria com muita facilidade para os outros jogadores - realçou Jesus, após o jogo pela semifinal da Taça Rio.

Seja com assistências para outros companheiros ou marcando gols, Bruno Henrique e Gabigol viram 23 gols terem influência direta de suas respectivas colaborações. E explica-se o critério: no caso de um gol do Bruno Henrique com assistência do Gabigol (como ocorreu duplamente no último domingo), é considerada apenas uma "influência de gol, para não duplicar a contagem", segundo explicação do site, ao LANCE!.

Ou seja: se a contagem de gols e assistências dos "avançados" for feita diretamente, a porcentagem amplia-se a 72%. Agora, o Fluminense que se cuide na final da Taça Rio, nesta quarta-feira, no Maracanã. A dupla do Flamengo está mais letal e afiada do que nunca.

MAIS DE BRUNO HENRIQUE MAIS DE GABIGOL OS ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM 2020​Gabigol - 11Bruno Henrique - 8Pedro - 4Everton Ribeiro - 3Arrascaeta - 3Gerson - 3Michael - 2Diego - 1Filipe Luís - 1Gustavo Henrique - 1Lucas Silva - 1João Lucas - 1Rodrigo Muniz - 1Bill - 1Pedro Rocha - 1* Gol contra - 1 (contra a Portuguesa-RJ)