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Bruno Henrique e Gabigol são responsáveis por quase 60% dos gols do Flamengo em 2020; veja números

Às vésperas da final da Taça Rio, dupla de 'avançados' do Rubro-Negro acumula marcas impressionantes nesta temporada...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 10:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 10:05
Crédito: Alexandre Vidal /CRF
O verdadeiro significado de tanto faz. Desde o início de 2019, a torcida do Flamengo sabe que pode contar com Bruno Henrique e Gabigol em momentos decisivos. E a dupla não diminuiu o ritmo após as paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus. Pelo contrário. Com os feitos dos últimos três jogos, ambos passam a ser responsáveis por 59% dos gols do grupo principal do Rubro-Negro nesta temporada, segundo levantamento do site especializado "Sofascore".
Ao todo, sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo soma 39 gols em 15 jogos. Deles, 11 foram de Gabigol. Bruno Henrique marcou oito vezes, sendo as duas últimas bolas na rede na vitória por 2 a 0 diante do Volta Redonda, ontem, pela semifinal da Taça Rio. E adivinha de quem foram as duas assistências? Sim... Gabigol. Por falar nesse quesito, Gabigol se isolou ainda mais como o principal garçom do Fla em 2020, com oito passes para gols. Bruno Henrique soma dois.
- O Gabigol tem características que não é só de goleador (...) É um jogador que cria com muita facilidade para os outros jogadores - realçou Jesus, após o jogo pela semifinal da Taça Rio.
Seja com assistências para outros companheiros ou marcando gols, Bruno Henrique e Gabigol viram 23 gols terem influência direta de suas respectivas colaborações. E explica-se o critério: no caso de um gol do Bruno Henrique com assistência do Gabigol (como ocorreu duplamente no último domingo), é considerada apenas uma "influência de gol, para não duplicar a contagem", segundo explicação do site, ao LANCE!.
Ou seja: se a contagem de gols e assistências dos "avançados" for feita diretamente, a porcentagem amplia-se a 72%. Agora, o Fluminense que se cuide na final da Taça Rio, nesta quarta-feira, no Maracanã. A dupla do Flamengo está mais letal e afiada do que nunca.
MAIS DE BRUNO HENRIQUE MAIS DE GABIGOL OS ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM 2020​Gabigol - 11Bruno Henrique - 8Pedro - 4Everton Ribeiro - 3Arrascaeta - 3Gerson - 3Michael - 2Diego - 1Filipe Luís - 1Gustavo Henrique - 1Lucas Silva - 1João Lucas - 1Rodrigo Muniz - 1Bill - 1Pedro Rocha - 1* Gol contra - 1 (contra a Portuguesa-RJ)
OS GARÇONS DO FLAMENGO EM 2020​Gabigol - 8Diego - 3Arrascaeta - 3Michael - 3Renê - 2Everton Ribeiro - 2Pedro - 2Vitinho - 2Ramon (sub-20) - 2Bruno Henrique - 2Gerson - 1

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