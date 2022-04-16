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Bruno Henrique, do Flamengo, chega a oito lesões ou problemas físicos em menos de um ano; relembre os fatos

Atacante rubro-negro tem convivido com problemas físicos desde a última temporada...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 08:00

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 08:00

Com tendinopatia constatada por exame no joelho direito, Bruno Henrique está em tratamento no Flamengo, sendo um dos desfalques para o técnico Paulo Sousa neste domingo, contra o São Paulo, pelo Brasileirão. A presença do atacante no departamento médico tem sido frequente: desde julho de 2021, o camisa 27 já teve oito problemas físicos e/ou lesões informadas pelo clube.Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; veja a lista completaO diagnóstico desta semana não foi o primeiro que acusou a tendinopatia, que se refere a alguma adversidade ou lesão nos tendões. Em novembro de 2021, exames constataram o mesmo problema, mas no joelho esquerdo de Bruno Henrique. Desta vez, foi no joelho direito, informou o Flamengo. Na última temporada, o atacante ainda sofreu lesões musculares nas duas coxas. Em 2022, perdeu as primeiras partidas por conta de uma lesão na coxa direita.Os frequentes problemas físicos e lesões têm dificultado a sequência de Bruno Henrique no Flamengo. O atacante segue decisivo e bem avaliado internamente, tanto pela diretoria quanto pela atual comissão técnica, mas volta a ser baixa para Paulo Sousa em momento importante da temporada, com jogos do Brasileiro contra São Paulo e Palmeiras pela frente, por exemplo, além da disputa da fase de grupos da Copa Libertadores até o fim de maio.
Como de praxe, o departamento médico do Flamengo não informou previsão de recuperação e retorno aos jogos do atacante, que faz 32 anos em dezembro.Relembre os informes do clube sobre Bruno Henrique desde julho de 2021:
15/4/22 - Exame constata tendinopatia no joelho direito do atacante16/3/22 - Atacante sobre luxação no ombro esquerdo no clássico com o Vasco8/2/22 - Clube informa que o atacante tem pequena lesão na coxa direita6/2/22 - Com desgaste muscular acentuado, Bruno Henrique é desfalque5/12/21 - Clube informa dores no joelho esquerdo do atacante18/11/21 - Exame constata tendinopatia no tendão patelar do joelho esquerdo11/10/21 - Bruno Henrique sofre lesão no músculo adutor da coxa esquerda3/10/21 - Atacante deixa jogo contra o Athletico com dores na coxa esquerda26/8/21 - Exame constata lesão na região posterior da coxa direita8/7/21 - Bruno Henrique sofre estiramento muscular na coxa esquerda
Crédito: BrunoHenriqueserádesfalquenapartidaentreFlamengoeSãoPaulo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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