Bruno Henrique destaca trabalho de Ceni e projeta tropeços de rivais do Flamengo na disputa pelo Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Neste domingo, o Flamengo foi ao Maracanã e cumpriu seu dever de casa: vitória por 4 a 1 sobre o Santos e mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Pensando em apenas "cumprir a sua missão", o atacante Bruno Henrique destacou a evolução do time após uma semana de treinos com Rogério Ceni, e, na disputa pelo título, projetou tropeços dos rivais São Paulo e Atlético-MG.

- O professor Rogério falou que se gente trabalhar firme durante a semana, a gente conseguirá desempenhar um grande futebol nos jogos de final de semana. A equipe toda está de parabéns pela entrega e vamos cada vez mais crescer na competição - disse, na saída de campo à TV Globo, antes de seguir: