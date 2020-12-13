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Bruno Henrique destaca trabalho de Ceni e projeta tropeços de rivais do Flamengo na disputa pelo Brasileirão

Atacante do Flamengo falou sobre a disputa pelo título com o Atlético-MG e São Paulo...
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Publicado em 

13 dez 2020 às 18:46

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 18:46

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Neste domingo, o Flamengo foi ao Maracanã e cumpriu seu dever de casa: vitória por 4 a 1 sobre o Santos e mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Pensando em apenas "cumprir a sua missão", o atacante Bruno Henrique destacou a evolução do time após uma semana de treinos com Rogério Ceni, e, na disputa pelo título, projetou tropeços dos rivais São Paulo e Atlético-MG.
- O professor Rogério falou que se gente trabalhar firme durante a semana, a gente conseguirá desempenhar um grande futebol nos jogos de final de semana. A equipe toda está de parabéns pela entrega e vamos cada vez mais crescer na competição - disse, na saída de campo à TV Globo, antes de seguir:
- Temos que olhar só para a gente. Sabemos que o São Paulo e o Atlético terão tropeços pela frente, mas a gente não pode tropeçar para chegar à liderança.> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO!Com o resultado deste domingo, o Flamengo alcançou os 45 pontos e está em terceiro lugar da tabela do Brasileirão, colado no Atlético-MG, com 46. O líder São Paulo entrou na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, e enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, ainda na noite deste domingo.

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