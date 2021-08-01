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Bruno Henrique crava seu nome na história do clássico entre Flamengo e Corinthians

Atacante se tornou o maior artilheiro da história do duelo em Campeonato Brasileiro...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 18:59
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O duelo entre os clubes de maior torcida do país tem um novo artilheiro em jogos de Campeonato Brasileiro: Bruno Henrique. Ao marcar o terceiro gol do Flamengo na vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1, neste domingo, o atacante chegou ao total de cinco bolas na rede pelo Rubro-Negro contra o rival.
Bruno deixou para trás nomes marcantes do confronto, como Zico, Sócrates, Romário e até Renato Gaúcho, seu atual treinador. E o mais impressionante: o jogador precisou de apenas cinco clássicos para atingir esta marca - média de um gol por jogo.
Outra curiosidade é o fato de que antes de chegar à Gávea o camisa 27 jamais havia marcado contra o Corinthians. Por Goiás e Santos, enfrentou a equipe paulista em seis oportunidades e passou em branco em todas.
MAIORES ARTILHEIROS DO CLÁSSICO ENTRE FLAMENGO E CORINTHIANS- Em Campeonato Brasileiro
1º - Bruno Henrique - 5 gols em 5 jogos - Flamengo2º - Magno - 4 gols em 4 jogos - FlamengoLiedson - 4 gols em 5 jogos - Flamengo e Corinthians​Zico - 4 gols em 7 jogos - FlamengoMarcelinho Carioca - 4 gols em 12 jogos - Flamengo e Corinthians6º - Romário - 3 gols em 3 jogos - Flamengo​Sócrates - 3 gols em 4 jogos - CorinthiansRenato Gaúcho - 3 gols em 6 jogos - Flamengo​Guerrero - 3 gols em 7 jogos - Corinthians e FlamengoBiro-Biro - 3 gols em 8 jogos - CorinthiansJô - 3 gols em 9 jogos - Corinthians

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