Bruno Henrique crava seu nome na história do clássico entre Flamengo e Corinthians

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O duelo entre os clubes de maior torcida do país tem um novo artilheiro em jogos de Campeonato Brasileiro: Bruno Henrique. Ao marcar o terceiro gol do Flamengo na vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1, neste domingo, o atacante chegou ao total de cinco bolas na rede pelo Rubro-Negro contra o rival.

Bruno deixou para trás nomes marcantes do confronto, como Zico, Sócrates, Romário e até Renato Gaúcho, seu atual treinador. E o mais impressionante: o jogador precisou de apenas cinco clássicos para atingir esta marca - média de um gol por jogo.

Outra curiosidade é o fato de que antes de chegar à Gávea o camisa 27 jamais havia marcado contra o Corinthians. Por Goiás e Santos, enfrentou a equipe paulista em seis oportunidades e passou em branco em todas.

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