Bruno Henrique comemora volta à rotina com bola no Palmeiras

A terça-feira foi de dois períodos de trabalhos táticos e técnicos na Academia de Futebol, para alegria de Bruno Henrique. O meio-campista ressaltou a alegria dele e de seus companheiros do Palmeiras por retomar os treinamentos com bola depois de intensas atividades físicas.

- Até o momento, vínhamos fazendo bastante treino físico, mas é claro que, aos poucos, o professor foi colocando bola. Iniciamos a semana e tivemos dois períodos com bola. Ficamos felizes, porque o que mais gostamos é jogar, estar em contato com a bola. Voltar à nossa rotina é muito bom - comemorou.