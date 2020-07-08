Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Henrique comemora volta à rotina com bola no Palmeiras

Após dias de atividade física, elenco do Verdão realizou dois períodos de trabalhos técnicos e táticos na terça-feira, nos campos da Academia de Futebol, para alegria do meio-campista...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 17:00

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:00

Crédito: Bruno Henrique comemorou treinamento com bola em dois períodos na Academia de Futebol (Agência Palmeiras
A terça-feira foi de dois períodos de trabalhos táticos e técnicos na Academia de Futebol, para alegria de Bruno Henrique. O meio-campista ressaltou a alegria dele e de seus companheiros do Palmeiras por retomar os treinamentos com bola depois de intensas atividades físicas.
- Até o momento, vínhamos fazendo bastante treino físico, mas é claro que, aos poucos, o professor foi colocando bola. Iniciamos a semana e tivemos dois períodos com bola. Ficamos felizes, porque o que mais gostamos é jogar, estar em contato com a bola. Voltar à nossa rotina é muito bom - comemorou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados