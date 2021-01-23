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  • Bruno Henrique celebra dois anos com a camisa do Flamengo: 'Momentos únicos vividos'
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Bruno Henrique celebra dois anos com a camisa do Flamengo: 'Momentos únicos vividos'

Atacante tem números expressivos e uma série de títulos conquistados pelo Rubro-Negro...

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 13:41

LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 13:41
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O nome de Bruno Henrique já está marcado no Flamengo. Parte do time que fez história nos anos de 2019 e 2020, com a conquista de seis títulos, o atleta está comemorando dois anos como jogador rubro-negro neste sábado, dia 23 de janeiro. Com contrato até 2023, o camisa 27 quer dar sequência ao desempenho e aos expressivos números que tem defendendo o Manto.
- Fico muito feliz e orgulhoso ao olhar para trás e ver que foram dois anos de muitas realizações. Títulos, vitórias, gols, assistências, momentos únicos vividos com a nossa torcida no Maracanã. Só posso agradecer por este período em que defendo as cores do Flamengo e garantir que minha vontade e minha determinação são as mesmas desde o primeiro dia em que pisei neste clube. Ainda temos um longo caminho pela frente e se Deus quiser não vai parar por aqui - afirmou BH27, que, suspenso, não enfrenta o Athletico neste domingo.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e duas vezes do Campeonato Carioca, Bruno Henrique soma 108 jogos pelo Flamengo, com 53 gols e 26 assistências.
Individualmente, o camisa 27 ainda foi eleito melhor atacante do Estadual nas edições de 2019 e 2020, melhor atacante e craque do Campeonato Brasileiro de 2019 e escolhido ainda o melhor jogador da Copa Libertadores do mesmo ano, além de ter sido convocado por Tite, para a Seleção Brasileira, duas vezes.
Neste domingo, quando o Flamengo enfrenta o Athletico na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, o atacante não estará em campo por cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória sobre o Palmeiras.

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