Bruno Henrique analisa comparação com Cristiano Ronaldo por gol em clássico contra o Vasco: 'Uma lenda'

'Rei dos Clássicos', Bruno Henrique contribuiu com um gol na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Vasco, na quinta-feira. No lance, o camisa 27 mostrou grande impulsão, subindo mais do que os defensores rivais, e cabeceando firme. A jogada foi comparada com outros momentos de Cristiano Ronaldo, craque português que defende a Juventus, da Itália. Em entrevista à FlaTV, o atacante rubro-negro celebrou a comparação.
- Eu pude subir bastante para fazer o gol e fico feliz por olhar e ver que é uma jogada que ele costuma fazer. O Cristiano Ronaldo é uma lenda do futebol, um fenômeno, para mim ser comparado a ele, mesmo que por conta de apenas um lance, é incrível - afirmou BH27, que tem sete gols contra o Vasco pelo Fla.