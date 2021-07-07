Bruno Gomes será julgado por expulsão contra o Cruzeiro e pode pegar mais dois jogos de suspensão

Crédito: Bruno Gomes tem quatro expulsões na carreira desde que subiu para os profissionais do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco

O volante Bruno Gomes, do Vasco, foi denunciado pela expulsão contra o Cruzeiro e será julgado pelo STJD na próxima segunda-feira, às 13h30. Na ocasião, o jogador se desentendeu com Romulo, do time celeste, e o zagueiro Paulo chegou separando a discussão, e também levando cartão vermelho no lance. Com isso, o camisa 23 do Cruz-Maltino pode pegar um gancho de até mais dois jogos de suspensão (ele já cumpriu um).

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Por essa expulsão, Bruno Gomes foi denunciado no artigo 250, que está relacionado à prática de ato desleal ou hostil. Vale destacar que Paulo também foi denunciado e será julgado pelo tribunal. Depois de retornar de suspensão, o volante vascaíno voltou a ser expulso, com apenas 5 minutos de jogo diante do Goiás, no Estádio da Serrinha.

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No fim da partida, o jogador utilizou sua rede social para se desculpar com a torcida. Ele já cumpriu suspensão automática nas duas expulsões e não entrou em campo nos duelos contra Brusque e Confiança (SE). Na época, o técnico Marcelo Cabo analisou a situação e disse que iria conversar com o jovem atleta para não se repetir tais comportamentos.

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