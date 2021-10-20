Bruno Gomes elogia entrega do Vasco em campo e cita carinho da torcida: 'É um sentimento inexplicável'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O elenco do Vasco se reapresentou nesta terça-feira e fez o primeiro treinamento de olho no jogo contra o Náutico. No sábado, o desempenho contra o líder Coritiba encheu a torcida de esperança no acesso e fez o time diminuir a diferença para o G4. Diante disso, o jovem Bruno Gomes falou sobre a entrega da equipe no duelo contra os paranaenses. - A luta do time foi algo que pesou bastante para conseguirmos essa vitória. A gente não desistiu em nenhum momento, voltamos para o segundo tempo, tomamos um gol logo no começo e mesmo assim não abaixamos a cabeça. Conseguimos criar uma força e logo em seguida marcamos nosso gol. Depois disso, acredito que todos nós entregamos na força, na vontade, na marcação e acho que esse foi fator determinante para conseguirmos os três pontos - disse o volante, em entrevista ao site oficial do clube carioca.

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Em São Januário, o Cruz-Maltino segue invicto desde o retorno da torcida. Com isso, foram três partidas, com duas vitórias diante de Goiás e Coritiba e um empate contra o Cruzeiro. O camisa 23 agradeceu o carinho e exaltou a presença dos torcedores na Colina Histórica.

- É um sentimento inexplicável esse carinho do torcedor. A gente já comentava antes que estava com muita saudade de ser recebido por eles aqui em São Januário, com fogos, com toda aquela festa na arquibancada. Entrar para aquecer no gramado e ouvir eles apoiando durante todo o jogo, dá sempre uma motivação maior e influência muito a gente - destacou.