Bruno Gomes é mais um reforço oficializado pelo Internacional

Nesta terça-feira (15), o Internacional anunciou a chegada de mais um reforço para o plantel do técnico Alexander Medina: o meio-campista Bruno Gomes, formado no Vasco e que assinou vínculo com o Colorado até 2025. Com relação aos direitos econômicos, as equipes tem divisão igualitária de 50%.>Confira o conteúdo do LANCE! também no TiktokA negociação para a chegada do jogador de 20 anos de idade tem relação direta com outra transação entre Inter e o clube carioca, porém no caminho inverso onde o também meio-campista Zé Gabriel foi adquirido em definitivo pelo Vasco. Nesse caso, 70% dos direitos são da equipe de São Januário.