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futebol

Bruno Gomes é mais um reforço oficializado pelo Internacional

Meio-campista que chegou no início da semana à cidade de Porto Alegre assinou com o Colorado até 2025...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:09

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2022 às 19:09
Nesta terça-feira (15), o Internacional anunciou a chegada de mais um reforço para o plantel do técnico Alexander Medina: o meio-campista Bruno Gomes, formado no Vasco e que assinou vínculo com o Colorado até 2025. Com relação aos direitos econômicos, as equipes tem divisão igualitária de 50%.>Confira o conteúdo do LANCE! também no TiktokA negociação para a chegada do jogador de 20 anos de idade tem relação direta com outra transação entre Inter e o clube carioca, porém no caminho inverso onde o também meio-campista Zé Gabriel foi adquirido em definitivo pelo Vasco. Nesse caso, 70% dos direitos são da equipe de São Januário.
Além do aspecto do desejo do jogador em mudar de ares e o envolvimento de outro atleta no negócio, pesou positivamente para o desfecho a atitude de Bruno em retirar a ação judicial movida contra os cariocas na justiça. No pleito, entre danos e verbas trabalhistas, o pedido superava a casa dos R$ 2 milhões.
Agora, a equipe do Beira-Rio totaliza sete contratações voltadas para a temporada 2022: Bruno Gomes, Bustos, David, D'Alessandro, Gabriel, Liziero e Wesley Moraes.
Crédito: Divulgação/Internacional

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