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Bruno Gomes, do Vasco, fala sobre retomada da confiança e elogia Lisca: 'Ele conseguiu contagiar a gente'

O volante disse que o revelou que o apoio do grupo e do técnico Lisca foram importantes para que ele pudesse retomar a confiança em si mesmo...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 23:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 23:20
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Na noite deste sábado, o Vasco goleou o Guarani por 4 a 1, em São Januário, em partida válida pela 14ª rodada da Série B. Um dos destaques do confronto foi o volante Bruno Gomes, que contribuiu, inclusive, com uma bela assistência para Marquinhos Gabriel fazer o primeiro gol do jogo.
> ATUAÇÕES: Léo Jabá participa dos quatro gols, Vanderlei brilha e Vasco vence
Nos últimos confrontos, Bruno Gomes não fez grandes partidas com a camisa do Vasco e chegou a ser expulso em duas oportunidades. No entanto, após a atuação de destaque desta noite, o volante falou sobre o apoio do grupo e do técnico Lisca para retomar a própria confiança.
> Você lembra como foram os trabalhos dos últimos dez técnicos do Vasco?- A importância dessa atuação, eu acho que o que mais me ajuda é confiança, porque é preciso um jogador retomar a confiança. Acho que eu retomei muito por causa do grupo, que me ajudou bastante para voltar a atuar bem. O treinador também me deu bastante confiança e deu bastante confiança para a equipe, até para a gente fazer esse grande jogo. Acho que é o principal, é o que o nosso time tem que ter mesmo é confiança, porque ajuda bastante dentro de campo - disse Bruno Gomes, ao Premiere.
> Veja a tabela da Série B
A vitória desta noite marcou a estreia do técnico Lisca à frente do Cruz-Maltino. Ainda em entrevista ao Premiere, Bruno Gomes elogiou o novo comandante e destacou que ele conseguiu contagiar todo o grupo. O volante ainda revelou que a preleção e as frases do treinador incentivaram o grupo.
- A gente tinha um grande treinador também, que era o professor Marcelo Cabo. São outras ideias de jogo. O Lisca veio passando para gente uma ideia de jogo mais agressiva. Eu acho que ele contagia bastante, até pela alegria dele. A gente percebeu que ele estava com bastante vontade de vencer. Ele conseguiu contagiar a gente. Acho que a preleção dele, os vídeos que ele passou e as frases foram muito incentivadoras, ajudaram bastante essa vontade de vencer.

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