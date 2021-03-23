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futebol

Bruninho marca, Confiança vence e complica o Sport na Copa do Nordeste

Resultado faz com que a equipe de Jair Ventura siga na lanterna de sua chave; Dragão sobe na classificação do Grupo A...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 20:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 20:59
Crédito: (Reprodução/Globoesporte.com
E a situação do Sport continua difícil na Copa do Nordeste. Em uma nova derrota, desta vez sofrida para o Confiança, por 1 a 0, em plena Ilha do Retiro, na noite desta terça-feira, complicou a vida do clube de Recife que luta para se recuperar na classificação.
Com o resultado, o Dragão chegou aos 6 pontos, pulando para a 4ª colocação do Grupo A. Já o Leão, com o revés em casa, acabou mantendo-se na última posição do Grupo B, com seus 2 pontos somados até então.CONFIANÇA INICIA MELHOR O CONFRONTO
Mesmo jogando fora de casa, a equipe do Confiança não quis saber de ceder espaços ao Sport e partiu pra cima. Logo nos primeiros 15 minutos, conseguiu criar boas jogadas como as de Renan Areias e Bruninho, porém em ambas o goleiro Carlos Eduardo mostrou-se seguro e conseguiu fazer a defesa.
BRUNINHO ABRE O PLACAR PARA O DRAGÃO
Seguindo melhor no confronto, a equipe visitante ainda insistia em encontrar seu tento. E finalmente encontrou. Aos 22 minutos, após uma primeira tentativa momentos antes, Bruninho, aproveitando passe de Robinho após jogada individual, chegou batendo para o fundo das redes sem chances para o camisa 92. 1 a 0.
VISITANTES PERDEM PÊNALTI AINDA NA PRIMEIRA ETAPA
Praticamente sem sofrer muita resistência por parte do Leão, a equipe de Daniel Paulista seguia melhor. Com isso, aos 37 minutos, Robinho, após driblar Iago Maidana, acabou sendo derrubado pelo zagueiro, porém, na cobrança, Robinho, que já havia deixado o seu, acabou parando nas mãos de Carlos Eduardo e, na sequência, Cristiano mandou uma bomba na trave quase ampliando o marcador.
SPORT FICA EM DESVANTAGEM NUMÉRICA
Se a situação já estava difícil, aos 40 minutos, as coisas complicaram ainda mais para o time de Jair Ventura. Após falta dura em Cristiano, Ronaldo Henrique acabou recebendo o vermelho direto, para reclamação do atleta.
Nos minutos finais, o Confiança ainda quase fez mais com o inspirado Robinho, mas a bola acabou mandando para fora com perigo, mantendo o resultado parcial sem alterações.
TROCAS NO INTERVALO E EXPULSÃO DE JOGADOR DO CONFIANÇA
Apostando algumas fichas na volta para o segundo tempo, Jair Ventura optou logo por 3 mudanças, sendo uma delas a saída a saída de Toró para a entrada de Maxwell. Já por parte de Daniel Paulista, as substituições foram focando a parte defensiva, como na saída de Nirley para a entrada de Isaque.
Com a bola rolando, o jogo reiniciou de forma tensa. Logo aos 2 minutos, após falta dura de Marcelinho sobre Maxwell, o zagueiro acabou sendo expulso direto no lance, igualando o número de jogadores dos dois lados.
RETA FINAL DE JOGO COM O SPORT PRESSIONANDO
Atrás do gol de igualdade, o Leão partiu pra cima do adversário nos últimos momentos. Com Thiago Neves em campo, as jogadas aéreas ditaram o ritmo, mas a defesa do Dragão conseguiu livrar-se do perigo, segurando o placar até o apito do árbitro.
FICHA TÉCNICASPORT x CONFIANÇA - 5ª RODADA DA COPA DO NORDESTE​Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)Data: 23 de março de 2021, às 19h (de Brasília)Árbitro: José Henrique de Azevedo Junior (MA)Assistentes: Élson Araújo da Silva (MA) e Ivanildo Gonçalves da Silva (MA)Cartões amarelos: Álvaro, Gilberto, Nirley, Caíque Sá, Bruninho, Serginho e Rafael Santos (CON) / Gustavo Oliveira e Toró (SPO)Cartões vermelhos: Ronaldo Henrique (SPO) / Marcelinho, Serginho e Rafael Santos (CON)
GOL: Bruninho, 22'/1ºT (1-0).
SPORT (Técnico: Jair Ventura)Carlos Eduardo; Ewerthon (Patric, no intervalo), Adryelson, Iago Maidana e Sander; Ronaldo Henrique, Marcão (Betinho, no intervalo) e Toró (Maxwell, no intervalo); Gustavo (Thiago Neves, aos 22'/2ºT), Dalberto (Neílton, aos 22'/2ºT) e Mikael.
CONFIANÇA (Técnico: Daniel Paulista)Rafael Santos; Marcelinho, Nirley (Isaque, no intervalo), Nery Barreira e Nailton; Gilberto (Serginho, no intervalo), Renan Areias (Adryan, aos 30'/2ºT) e Álvaro; Bruninho (Iago, 30'/2ºT), Robinho e Cristiano (Caíque Sá, aos 5'/2ºT).

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