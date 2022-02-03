Bruiser Sports fecha patrocínio e fornecimento de material esportivo com o Coimbra em 2022

O Coimbra Sports fechou com a Bruiser Sports o fornecimento de material esportivo para a temporada 2022. Pela primeira vez em sua história, uma fornecedora de material esportivo também será patrocinadora oficial do Grande Time de Contagem. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2022. A Bruiser será responsável pela confecção de todo o enxoval do Coimbra para as categorias profissional, sub-20, sub-17 e sub-15. Em contrapartida, a marca terá forte exposição nos uniformes e em nossos meios de comunicação oficiais.

-Acreditamos no potencial do Coimbra Sports, tanto na área esportiva como também no marketing, e a estreia da Bruiser em um clube de futebol profissional não poderia ser em um melhor time. Queremos proporcionar algo novo e duradouro ao time. Os fãs do Coimbra vão se surpreender com a nova coleção de uniformes-afirma Gabriel Ribas, CEO da Bruiser Sports.-Tivemos um ano de 2021 com bons números no marketing, principalmente no digital, o que gerou forte ativação das marcas parceiras e patrocinadoras. Isso gerou oferta e demanda para 2022. A Bruiser é a primeira de muitas novidades que teremos nesta nova temporada”, revela Henrique Chendes, Head de Comunicação, Marketing e Negócios do Coimbra.

Criada em 2007 com o intuito de fabricar equipamentos para a prática de futebol americano no Brasil, a Bruiser Sports é hoje líder na América Latina para o segmento e avança no mercado de uniformes esportivos de outras modalidades e em roupas casuais. Em 2019, a Bruiser participou do famoso programa Shark Tank Brasil, onde empreendedores expõe a sua ideia de negócio, na esperança de receber um investimento de empresários bem-sucedidos. Na ocasião, a empresária Cris Arcangeli “fisgou” a Bruiser e se tornou sócia-proprietária da empresa.