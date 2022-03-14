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Brilhou! Gol de Luiz Henrique pelo Fluminense é eleito o mais bonito dos jogos de ida da Libertadores

Garoto, que está perto de ser vendido pelo Tricolor, recolocou o Tricolor na frente no jogo diante do Olímpia...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 14:57

Publicado em 14 de Março de 2022 às 14:57

Não poderia ser diferente. O golaço de Luiz Henrique na vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Olimpia (PAR) na partida de ida da terceira fase da Libertadores foi eleito o mais bonito da semana no perfil da competição. O garoto de Xerém disputava com Pellegrini, do Estudiantes (ARG), que garantiu a vitória da equipe por 1 a 0 sobre o Everton (CHI).Luiz Henrique também entrou na seleção da rodada da Conmebol ao lado dos companheiros André e Germán Cano. Abel Braga foi eleito o treinador da semana. O Tricolor conquistou boa vantagem no Estádio Nilton Santos e decide a vaga na fase de grupos nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
O jovem atacante está nos holofotes nos últimos dias porque teve a venda encaminhada para o Real Bétis, da Espanha. O valor será de 13 milhões de euros (R$ 70 milhões na cotação atual), sendo 9 milhões de euros fixos e 4 milhões de euros em bônus considerados atingíveis. O Flu manterá 15% dos direitos econômicos do jogador pensando em negociações futuras.
Crédito: LuizHenriquemarcouumgolaçonavitóriadoFluminensenaLibertadores(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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