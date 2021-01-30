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Briga entre torcedores de Corinthians e Palmeiras deixa um morto e outro ferido na Zona Sul de São Paulo

Segundo informações da PM divulgadas pelo G1, dois corintianos foram baleados por palmeirenses, quando se encontraram em uma avenida no bairro do Sacomã...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 17:41

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 17:41
Crédito: Reprodução/Band
Neste sábado, quando Palmeiras e Santos disputam a final da Libertadores no Maracanã, no Rio de Janeiro, torcedores do Verdão e do Corinthians se envolveram em uma briga, na Zona Sul de São Paulo. Segundo reportagem do G1, a PM informou que dois corintianos foram baleados e um acabou morto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Ao todo, 21 palmeirenses e um alvinegro foram presos pela polícia, que também apreendeu 26 barras de ferro, 11 pedaços de madeira e três rojões. As armas utilizadas no momento não foram encontradas até aqui. O confronto entre os grupos de torcedores ocorreu na Avenida Padre Arlindo Vieira, no Sacomã.
De acordo com a PM, dois torcedores do Corinthians foram baleados e levados ao Pronto Socorro de Sesi, mas um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro segue internado, mas foi transferido para outro hospital da capital.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir os barulhos de tiro e a correria dos dois grupos portando barras de ferro. Em uma das imagens, um torcedor palmeirense aparece ensanguentado corre na rua entre os carros.

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