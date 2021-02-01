Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Breno Lopes se diz surpreso por não ser inscrito no Mundial: ‘Ao menos vou estar ali’
futebol

Breno Lopes se diz surpreso por não ser inscrito no Mundial: ‘Ao menos vou estar ali’

Atacante que garantiu o bi da Libertadores ao Verdão não pode ser registrado no torneio da Fifa devido ao regulamento da competição
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 16:00

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco
O herói improvável Breno Lopes, autor do gol que garantiu o título da Libertadores, não poderá atuar pelo Palmeiras na disputa do Mundial, devido ao regulamento da competição. O atacante, em entrevista à ESPN, revelou que se surpreendeu com essa notícia.
– Fui pego de surpresa. Hoje cedo cheguei no clube e recebi mensagem da minha irmã. Ela estava acompanhando as notícias e me perguntou o que tinha acontecido. Me perguntou por que eu não ia para o Mundial. Eu não entendi também. Disse para ela que a gente ia viajar já amanhã. Ela me disse que a TV estava dando a notícia que eu estava fora.Mesmo sem poder entrar em campo, o atleta revelou que viajará com o grupo palmeirense ao Catar.
– Logo em seguida que falei com minha irmã, o diretor do Palmeiras me chamou e me explicou essa situação. Fiquei muito triste, mas vou conseguir viajar com a delegação. Ao menos vou estar ali passando energia positiva para os jogadores e buscar esse título também.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras subiu no ranking: confira os clubes brasileiros com mais títulos internacionaisBreno Lopes chegou ao Palmeiras em novembro em uma transferência nacional, vindo do Juventude-RS, após o fechamento da janela internacional. Com isso, o atleta não pôde ser inscrito pelo Verdão no Mundial de Clubes pois estava fora do prazo estipulado pela Fifa.
O Alviverde estreia na competição no próximo domingo (07), às 15h (horário de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados