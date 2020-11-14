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Breno Lopes se apresenta ao Palmeiras e diz: ‘Uma emoção muito grande’

Atacante, que veio do Juventude, treinou com a equipe e pode estrear contra o Fluminense
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LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 21:57

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 21:57

Crédito: Reprodução
Contratado pelo Palmeiras junto ao Juventude, o atacante Breno Lopes treinou no Verdão, pela primeira vez, na tarde desta sexta (13) e, após a atividade que encerrou a preparação da equipe para o duelo deste sábado (14), diante do Fluminense, no Allianz Parque, o atacante falou à TV Palmeiras.
– (Chegar ao Palmeiras) Foi uma emoção muito grande. Estou muito feliz. Hoje foi meu primeiro contato e o grupo me acolheu muito bem. Estou muito feliz por estar aqui defendendo as cores do Palmeiras. O torcedor pode ter certeza que vou representar da melhor maneira dentro de campo – disse o goleador.Vindo da Série B e com a responsabilidade de ocupar a reserva de Luiz Adriano, Breno prometeu honrar a oportunidade:
– Me receberam muito bem. Quero aproveitar ao máximo a confiança que estão me depositando, a diretoria e o clube. Logo estarei defendendo as cores do Palmeiras com muita raça e amor. O torcedor pode ter certeza que chegou mais um guerreiro para compor o elenco – garantiu.
Breno Lopes era um dos maiores destaques da Série B em 2020, da qual se despediu como vice-artilheiro, com nove gols marcados. No Palmeiras, o atacante terá 4 anos de contrato.

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