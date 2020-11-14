Breno Lopes se apresenta ao Palmeiras e diz: ‘Uma emoção muito grande’

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Contratado pelo Palmeiras junto ao Juventude, o atacante Breno Lopes treinou no Verdão, pela primeira vez, na tarde desta sexta (13) e, após a atividade que encerrou a preparação da equipe para o duelo deste sábado (14), diante do Fluminense, no Allianz Parque, o atacante falou à TV Palmeiras.

– (Chegar ao Palmeiras) Foi uma emoção muito grande. Estou muito feliz. Hoje foi meu primeiro contato e o grupo me acolheu muito bem. Estou muito feliz por estar aqui defendendo as cores do Palmeiras. O torcedor pode ter certeza que vou representar da melhor maneira dentro de campo – disse o goleador.Vindo da Série B e com a responsabilidade de ocupar a reserva de Luiz Adriano, Breno prometeu honrar a oportunidade:

– Me receberam muito bem. Quero aproveitar ao máximo a confiança que estão me depositando, a diretoria e o clube. Logo estarei defendendo as cores do Palmeiras com muita raça e amor. O torcedor pode ter certeza que chegou mais um guerreiro para compor o elenco – garantiu.