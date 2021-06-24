Breno Lopes minimiza erro coletivo em derrota e cobra reação imediata no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Autor do gol de honra na derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, Breno Lopes não conseguiu evitar o segundo revés do Verdão no Brasileirão e viu a distância para os primeiros colocados se distanciarem na tabela.Ao ser questionado sobre a atuação do Alviverde na partida, o atacante reconheceu a superioridade do adversário e admitiu que o Verdão precisa buscar o resultado jogando fora do Allianz Parque. O camisa 19 reiterou que a derrota não é aceitável e não quer saber de lamentação dos jogadores.

– Aceitável, não (resultado contra o Bragantino). A gente tem de buscar o resultado, dentro ou fora de casa. Eles foram e mataram, nós tivemos várias chances, defesa do goleiro, não conseguimos encaixar. Agora é pensar no próximo jogo em casa, temos de somar pontos – ponderou.Apesar das falhas cometidas pela equipe no duelo, o atacante defendeu os companheiros, pediu reação imediata já na próxima rodada e voltou a dar mérito ao líder do campeonato:

– Acho que não (problema coletivo). Hoje foi mérito do Bragantino, tiveram chance e fizeram. Agora é levantar a cabeça e tentar ganhar contra o Bahia – finalizou.