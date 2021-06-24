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Breno Lopes minimiza erro coletivo em derrota e cobra reação imediata no Brasileirão

Atacante entrou no intervalo e marcou o gol de honra do Verdão na partida...
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Publicado em 

23 jun 2021 às 21:48

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 21:48

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Autor do gol de honra na derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, Breno Lopes não conseguiu evitar o segundo revés do Verdão no Brasileirão e viu a distância para os primeiros colocados se distanciarem na tabela.Ao ser questionado sobre a atuação do Alviverde na partida, o atacante reconheceu a superioridade do adversário e admitiu que o Verdão precisa buscar o resultado jogando fora do Allianz Parque. O camisa 19 reiterou que a derrota não é aceitável e não quer saber de lamentação dos jogadores.
– Aceitável, não (resultado contra o Bragantino). A gente tem de buscar o resultado, dentro ou fora de casa. Eles foram e mataram, nós tivemos várias chances, defesa do goleiro, não conseguimos encaixar. Agora é pensar no próximo jogo em casa, temos de somar pontos – ponderou.Apesar das falhas cometidas pela equipe no duelo, o atacante defendeu os companheiros, pediu reação imediata já na próxima rodada e voltou a dar mérito ao líder do campeonato:
– Acho que não (problema coletivo). Hoje foi mérito do Bragantino, tiveram chance e fizeram. Agora é levantar a cabeça e tentar ganhar contra o Bahia – finalizou.
O Palmeiras encara o Bahia no próximo domingo (27), às 20h, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão. O Maior Campeão segue entre os primeiros colocados no certame, está na quarta colocação, com 10 pontos, enquanto o líder Red Bull Bragantino soma 14 pontos.

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