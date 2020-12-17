Breno Lopes elogia trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘As ideias dele são fantásticas’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras vive um grande momento e um dos responsáveis por isso é o treinador Abel Ferreira, que conquistou o elenco alviverde e deu minutos para atletas outrora esquecidos. Um dos jogadores que cada vez mais ganha chances com o treinador é Breno Lopes, atacante recém-chegado ao Verdão.

O camisa 39, que foi contratado pelo maior campeão nacional após se destacar pelo Juventude, falou recentemente, em entrevista à ESPN, sobre o relacionamento com o técnico português, que, segundo ele, tem uma ótima relação com todo o elenco.

– A gente agora está até treinando nos dias de jogo, fazendo um bobinho. É parte da cultura deles lá fora de fazer isso, e estamos nos adaptando. Está abrindo nosso olhos. Os treinos são intensos, com muita prioridade em posse de bola, jogadas ensaiadas e contra-ataque. Muito do momento que estamos passando é parte dele – e continuou – sempre vemos o Abel na Academia estudando e tendo ideias novas. A cada jogo a gente tem um estilo de jogo diferente, e ele sempre faz um plano para o jogo.

O atacante contou, além disso, como o treinador prepara a equipe para os confrontos, destacando a versatilidade nos esquemas de jogo propostos.

Por fim, Breno destacou o relacionamento de Abel com os atletas, que, segundo ele, é baseado na conversa.

– Ele sempre conversa individualmente com os jogadores. Ele falou para mim: ‘Breno, eu acompanhei seus jogos na Série B e sei que você tem muita intensidade. Gosta de ir para cima, não quero que perca isso. Faça isso, desde que tenha compromisso com a equipe na marcação para ser solidário.