Breno Lopes comemora primeiro gol pelo Palmeiras: 'Vinha buscando faz tempo'

Crédito: RENATO GIZZI/Photo Premium

O empate diante do Vasco, nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, ficará marcado para Breno Lopes. Depois de 16 partidas, o atacante, que chegou com fama de goleador do Juventude, finalmente desencantou.

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Após bom passe de Gustavo Scarpa, o atacante invadiu a grande área e finalizou cruzado, sem chances para Fernando Miguel. Em entrevista concedida na saída do gramado, o atleta do Verdão falou sobre a emoção de ir à rede pela primeira vez.

– Muito feliz pelo gol, já vinha buscando faz tempo. O resultado não era o que queríamos e a partir de agora focar na final – comemorou.Contratado em novembro do ano passado, Breno Lopes assinou com o Verdão por quatro temporadas. As cifras pagas pelo atacante giram em torno de R$ 7,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta.

Com o resultado diante do Vasco, os comandados por Abel Ferreira chegaram aos 52 pontos e diminuíram a distância para o Flamengo, quarto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 55 tentos. Importante destacar, no entanto, que a equipe carioca tem um jogo a menos.