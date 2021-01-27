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futebol

Breno Lopes comemora primeiro gol pelo Palmeiras: 'Vinha buscando faz tempo'

Depois de mais de 15 jogos sem marcar, Breno Lopes desencanta e realça foco do Verdão na final da Libertadores
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Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 22:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 22:48
Crédito: RENATO GIZZI/Photo Premium
O empate diante do Vasco, nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, ficará marcado para Breno Lopes. Depois de 16 partidas, o atacante, que chegou com fama de goleador do Juventude, finalmente desencantou.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno
Após bom passe de Gustavo Scarpa, o atacante invadiu a grande área e finalizou cruzado, sem chances para Fernando Miguel. Em entrevista concedida na saída do gramado, o atleta do Verdão falou sobre a emoção de ir à rede pela primeira vez.
– Muito feliz pelo gol, já vinha buscando faz tempo. O resultado não era o que queríamos e a partir de agora focar na final – comemorou.Contratado em novembro do ano passado, Breno Lopes assinou com o Verdão por quatro temporadas. As cifras pagas pelo atacante giram em torno de R$ 7,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta.
Com o resultado diante do Vasco, os comandados por Abel Ferreira chegaram aos 52 pontos e diminuíram a distância para o Flamengo, quarto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 55 tentos. Importante destacar, no entanto, que a equipe carioca tem um jogo a menos.
Conforme a escalação sugeriu, o foco do Verdão é na partida deste sábado, às 17 horas (de Brasília), diante do Santos, pela final da Libertadores da América. O confronto será transmitido ao vivo pelos canais SBT e Fox Sports.

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