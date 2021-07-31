Breno Lopes celebra seis meses de gol contra o Santos que deu a Libertadores ao Palmeiras

Crédito: RICARDO MORAES / POOL / AFP

No dia 30 de julho, completaram-se exatos seis meses de um dos gols mais importantes da história do Palmeiras. Foi em 30 de janeiro que Breno Lopes recebeu cruzamento de Rony para, de cabeça, mandar para abrir o placar da final da Libertadores. Em seu perfil no Instagram, o autor do feito relembrou e celebrou a data.

Flamengo bate o martelo sobre Rodrigo Muniz, desfecho da novela São Paulo e Benedetto, Borja desperta interesse… O Dia do Mercado

Na homenagem com uma foto da comemoração, o jogador citou na legenda: "Seis meses de um momento mágico! Só tenho a agradecer por tudo e continuar trabalhando forte para que outros títulos importantes sejam conquistados com essa camisa maravilhosa!".

Veja a tabela completa do BrasileirãoEternizado na história do Maior Campeão Nacional, Breno Lopes chegou ao time no final do ano passado, contratado junto ao Juventude. Após superar certa desconfiança da torcida deixou seu nome marcado nos postos mais altos da memória de todos os palmeirenses.

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada