Breno, do Botafogo, prevê semifinal contra o Fluminense: 'Vestimos uma camisa enorme e queremos vencer'

Reforço do Botafogo para a temporada, Breno recebeu uma chance como titular no empate por 2 a 2 com o Audax na tarde deste domingo, pelo Campeonato Carioca. O camisa 35 marcou um dos gols do Alvinegro no jogo e valorizou a oportunidade após o duelo.
– Temos que encarar como oportunidade e a gente tem que agarrar a oportunidade que aparece na nossa vida. Fico feliz pelo gol, pela entrega da equipe. A gente queria a vitória, não veio, mas a gente levanta a cabeça, vamos trabalhar para o próximo, chegar forte na semifinal aí e alçar grandes voos nesse campeonato - afirmou.
O Glorioso terminou na 4ª colocação com o resultado e vai enfrentar o Fluminense na semifinal do Estadual. O primeiro jogo será no próximo sábado e a partida da volta no domingo da semana seguinte. O volante afirma que o Alvinegro chega forte.
– Independente de quem a gente fosse pegar, vamos entrar pensando em vencer. Vestimos uma camisa enorme e a gente quer vencer. Vamos chegar forte para alçar esse grande voo - analisou.