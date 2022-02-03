Breno, chance de ser líder e time: o que ficar de olho no Botafogo contra o Madureira, pelo Carioca

O Botafogo inicia os compromissos de fevereiro nesta quinta-feira. O Alvinegro entra em campo às 18h para enfrentar o Madureira no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro pode terminar o dia até mesmo na liderança da Taça Guanabara.+ Botafogo x Madureira: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

O LANCE! mostra cinco fatores envolvendo o Botafogo que valem ser observados contra o Tricolor Suburbano. Confira!

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Breno: a primeira impressão foi positiva. A estreia do volante contra o Bangu, no último domingo, arrancou elogios de Enderson Moreira e da torcida. A tendência é que o camisa 35 seja mantido no time titular e tenha mais minutos para mostrar as credenciais.

Matheus Nascimento: será que chegou o dia do gol? Mesmo tendo atuações positivas, o camisa 90 ainda não balançou as redes em 2022. O jovem de 17 anos se pressiona pela bola na rede e terá mais uma oportunidade para tal.Tabela: o Botafogo pode terminar a rodada na liderança. Se vencer por três gols de diferença, é garantido que o Alvinegro dorme em 1º. Se for por 2 a 0, o número de cartões tomados terá que analisado junto aos do Flamengo, atual líder, já que os times empatariam em saldo e gols pró: jogadores do Rubro-Negro foram advertidos sete vezes; do Alvinegro, seis. Triunfo por dois gols de diferença com o Glorioso balançando a rede em três ou mais oportunidades também dá o primeiro lugar ao time da Estrela Solitária.

Elenco: é mais uma oportunidade para o Botafogo encontrar um ritmo ideal de jogo. O que foi apresentado contra o Bangu foi melhor se comparado ao jogo contra o Boavista, na estreia do Estadual. Enderson considera que os primeiros jogos são justamente para a equipe criar um conjunto e recuperar o conjnto.

Daniel Borges: o lateral não sentiu a pressão de ter que substituir Rafael, que rompeu o tendão de Aquiles, no primeiro jogo como titular desde a lesão do camisa 7. Titular na campanha do título da Série B, o defensor deve ter cada mais tempo de jogo. A ver se manterá a regularidade no setor.