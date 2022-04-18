Brendon comemora a estreia no time sub-20 do Botafogo: 'Uma honra'

Um dos nomes contratados para reforçar o time sub-20 do Botafogo na última semana, Brendon estreou pelo Alvinegro no último sábado, em empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca da categoria. O jogador valorizou o duelo.+ Garçom! Daniel Borges, do Botafogo, alcança temporada com mais assistências da carreira

– Muito feliz por já estrear com a camisa do Botafogo. Eu já estava com ritmo e estou muito focado nos treinos para entender o mais rápido possível todas as orientações da comissão e poder ajudar nosso time - afirmou.

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Brendon foi um dos destaques do Resende em uma marcante campanha do Gigante do Vale na Copinha e chegou a figurar em alguns jogos da equipe profissional no Carioca.

– Chegar em um clube gigante como é o Botafogo é uma honra e eu estou muito feliz com este momento, de ter sido escolhido para fazer parte desse novo projeto e de já ter feito minha primeira partida. Espero poder seguir evoluindo meu futebol e contribuir - completou o meia.