Braz, sobre Isla: 'Esperamos que tenha êxito no Flamengo e que, em 2021, a gente continue ganhando'

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, exaltou a chegada de Mauricio Isla ao clube. Em entrevista à FlaTV logo após o desembarque do chileno ao Rio de Janeiro na madrugada deste sábado, o dirigente, que foi para a Europa selar a negociação ao lado de Bruno Spindel destacou.
- A gente chegou na Europa na segunda-feira, hoje é sexta (sábado). Está todo mundo muito cansado. Mas deu certo. Jogador conhecido, disputou duas Copas do Mundo, tem dois títulos sul-americanos (Copa América, pela seleção do Chile). Estamos muito satisfeitos. Tem uma trajetória linda. Esperamos que ele tenha êxito no Flamengo - afirmou. Em seguida, Braz mostrou sua confiança na equipe rubro-negra.
- Esperamos que a gente continue ganhando tudo em 2021. Porque ganhamos em 2019, ganhamos em 2020 e agora vamos nos preparar para continuar ganhando em 2021 - e, em seguida ressaltou:
- Porque falam em 2019, mas em 2020 a gente ganhou tudo o que poderia. Agora é ajustar com calma, ajustar onde tem que contratar, de maneira rápida como a gente fez agora e continuar ganhando. Em 2019, em 2020 como foi, com Carioca, da Recopa e da Supercopa (do Brasil). Continuamos o trabalho, para que sigamos com bastante êxito - disse.