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Braz rebate crítica de torcedor do Flamengo: ‘Não seja covarde. A viagem está sendo importante’

Ao lado de Bruno Spindel, dirigente está na Europa desde o último sábado em busca de reforços para o clube rubro-negro...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 15:28

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 15:28
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na Europa em busca de reforços para o Flamengo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, virou assunto nas redes sociais na tarde desta terça-feira. Após um torcedor rubro-negro questionar a eficiência da viagem ao Velho Continente, o dirigente rebateu a crítica e afirmou que a estratégia de negociar presencialmente "está sendo importante".
+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continente- Sei que não gosta de mim, só ver suas postagens, mas não seja covarde e moleque. Escreve sempre para me “ bater “. Quanto à Europa, venho desde sempre. Para férias prefiro a Ásia, Bali é meu lugar preferido. A viagem está sendo importante, não tenha dúvida. A poucos dias da abertura da janela de transferências, Marcos Braz embarcou rumo à Europa no último sábado, junto com Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo. O objetivo da dupla é agilizar as negociações que já estavam em andamento, como Thiago Mendes e Kenedy. É possível, no entanto, que os dirigentes incluam outras opções no roteiro.
+ Com atrativos além do campo, Copa do Brasil recebe atenção especial de Flamengo e Renato Gaúcho
Sem verba disponível para a compra de direitos econômicos, o Flamengo tem um modelo de transferência em mente para reforçar o elenco: empréstimos com opção ou obrigação de compra, assim como foi feito nos casos recentes de Pedro, Thiago Maia e Bruno Viana.

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