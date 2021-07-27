Braz rebate crítica de torcedor do Flamengo: ‘Não seja covarde. A viagem está sendo importante’

Na Europa em busca de reforços para o Flamengo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, virou assunto nas redes sociais na tarde desta terça-feira. Após um torcedor rubro-negro questionar a eficiência da viagem ao Velho Continente, o dirigente rebateu a crítica e afirmou que a estratégia de negociar presencialmente "está sendo importante".

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continente- Sei que não gosta de mim, só ver suas postagens, mas não seja covarde e moleque. Escreve sempre para me “ bater “. Quanto à Europa, venho desde sempre. Para férias prefiro a Ásia, Bali é meu lugar preferido. A viagem está sendo importante, não tenha dúvida. A poucos dias da abertura da janela de transferências, Marcos Braz embarcou rumo à Europa no último sábado, junto com Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo. O objetivo da dupla é agilizar as negociações que já estavam em andamento, como Thiago Mendes e Kenedy. É possível, no entanto, que os dirigentes incluam outras opções no roteiro.