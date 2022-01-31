Braz não vê campo neutro na Supercopa disputada no Brasil: 'Com certeza, o Flamengo terá maioria'

Após a apresentação de Marinho, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, concedeu entrevista coletiva e falou sobre o local de disputa da Supercopa do Brasil 2022, que ainda não está confirmado. Apesar da ideia de colocar a partida em campo neutro, o dirigente acredita que o estádio contará com mais torcedores do Fla. Ainda de acordo com Braz, para evitar a maioria de rubro-negros o jogo teria que ser realizado fora do Brasil.> Formação com três zagueiros deve ser utilizada por Paulo Sousa até o Fla-FluAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Isso está sendo mal compreendido por algumas situações. É uma competição da CBF, a priori está marcado para Brasília. É a informação que temos. Temos que analisar a situação da Covid. Existem sinalizações de governos que são mais tranquilos ou mais duros em relação a isso, até em função do que se passa no momento - disse Braz.