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Braz não vê campo neutro na Supercopa disputada no Brasil: 'Com certeza, o Flamengo terá maioria'

A CBF reavalia a disputa da Supercopa no Mané Garrincha, uma vez que o Governo do Distrito Federal vetou a presença de público através de um decreto...
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Publicado em 

31 jan 2022 às 15:05

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 15:05

Após a apresentação de Marinho, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, concedeu entrevista coletiva e falou sobre o local de disputa da Supercopa do Brasil 2022, que ainda não está confirmado. Apesar da ideia de colocar a partida em campo neutro, o dirigente acredita que o estádio contará com mais torcedores do Fla. Ainda de acordo com Braz, para evitar a maioria de rubro-negros o jogo teria que ser realizado fora do Brasil.> Formação com três zagueiros deve ser utilizada por Paulo Sousa até o Fla-FluAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Isso está sendo mal compreendido por algumas situações. É uma competição da CBF, a priori está marcado para Brasília. É a informação que temos. Temos que analisar a situação da Covid. Existem sinalizações de governos que são mais tranquilos ou mais duros em relação a isso, até em função do que se passa no momento - disse Braz.
- Em relação à torcida, acho que se for ver dessa maneira, não poderemos jogar no Brasil. Em qualquer lugar do Brasil, o Flamengo pode ser maioria. Dia 20 está marcado, não será postergado, e logo mais saberemos onde será e, com certeza, o Flamengo terá maioria. Se vai ganhar, perder ou empatar é outra coisa. A maioria tenho certeza absoluta que terá - completou.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Antes de virar a chave para a Supercopa do Brasil, o Flamengo ainda tem compromissos pelo Estadual. O Rubro-Negro volta a campo já nesta quarta-feira, às 19h15, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: MarcosBrazéovice-presidentedefuteboldoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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