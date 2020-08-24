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Braz externa 'tranquilidade' e 'paz' para Domènec trabalhar: 'Mais do que nunca'

Vice-presidente de futebol do Flamengo transmitiu tranquilidade para que Domènec Torrent possa deixar a equipe nos trilhos. Próximo jogo é contra o Santos, domingo (30)...
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Publicado em 

24 ago 2020 às 15:02

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:02

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está longe de ter o início esperado no Campeonato Brasileiro. São apenas cinco pontos somados em cinco partidas, ou seja, um aproveitamento de 33,3%, além de um desempenho insatisfatório. Nesta segunda-feira, horas depois do empate com o Botafogo, Marcos Braz falou sobre o tratamento dado a Domènec Torrent em meio à turbulência.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O vice-presidente de futebol do Flamengo foi questionado por jornalistas, virtualmente, logo depois dele e outros dirigentes apresentarem Mauricio Isla. Braz externou que ouve as críticas da torcida e que há "paz" para Dome:
- A torcida está certa em fazer as cobranças, está correta e estamos aqui para analisar, ouvir todos, só que temos nossas avaliações e informações. O técnico é um técnico que está começando um trabalho e não teve tempo nenhum para que começasse efetivamente a expor seu trabalho - disse, emendando:
- A importância da torcida, a avaliação da torcida sempre será importante para quem está nesta cadeira. Até porque, são grandes as expectativas da torcida em função dos resultados que esse grupo obteve em 2019 e 2020. Somos um pouco refém desses campeonatos que ganhamos.Ainda de acordo com Marcos Braz, não há conversas específicas para cobrar desempenho. Pelo contrário. Os dirigentes têm como objetivo transmitir tranquilidade para que a equipe retorne aos trilhos e ao caminho das vitórias:
- Será dado a ele, como todos os outros que passaram aqui na gestão do Landim, o mesmo empenho, carinho e, mais do que nunca, a tranquilidade e paz que precisa para acertar.
O próximo jogo do Fla de Dome será no próximo domingo (30), contra o Santos, às 16h, na Vila Belmiro. O duelo será válido pela sexta rodada do Brasileirão.

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