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Braz esclarece sobre renovações dos contratos de Filipe Luís, Diego Alves e Diego Ribas: 'Não teremos problema'

Durante a apresentação de Renato Gaúcho, o vice-presidente de futebol do Flamengo  tranquilizou a torcida e afirmou que o clube não terá problemas para renovar com o trio...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 19:10
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Durante a apresentação do técnico Renato Gaúcho, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, respondeu sobre as renovações de três importantes jogadores do elenco rubro-negro: Filipe Luís, Diego Alves e Diego Ribas. O profissional tranquilizou a torcida e disse que o clube não terá problemas para encaminhar a extensão dos contratos.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro- Não existe (conversa). Mas vamos agora, com mais calma, o Bruno (Spindel - diretor executivo de futebol) toca isso aí rápido. Tenho certeza absoluta que não teremos problema nenhum com esses jogadores (Filipe Luís, Diego Ribas e Diego Alves). Não é a primeira vez que a gente renova com esses jogadores. Não teve problema para trás e tenho certeza que não vai ter problema para frente - disse Marcos Braz à imprensa.
+ Renato Augusto, Kenedy, Thiago Mendes e mais... Braz atualiza as situações de alvos do Flamengo
Vale destacar que os três jogadores têm vínculo com o Flamengo até dezembro de 2021 e já podem assinar um pré-contrato com outro clube. No entanto, ambos tem bastante identificação com a torcida, e Braz acredita que as negociações serão tranquilas. No momento, Diego Ribas segue lesionado, enquanto Diego Alves e Filipe Luís estarão em campo pela Libertadores nesta semana.
+ Sem tempo a perder: confira os primeiros desafios de Renato Gaúcho no comando do Flamengo
O próximo compromisso do Flamengo será pela ida das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira, diante do Defensa y Justicia, no Norberto Tomaghello, às 21h30 (de Brasília).

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