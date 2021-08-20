Braz e Spindel detalham negociações e celebram 'problemas' para Renato no Flamengo: 'Ganha bem para isso'

Crédito: Reprodução/FlaTV

A semana foi de ótimas notícias para o Flamengo. Vindo do Manchester United e do Chelsea, respectivamente, Andreas Pereira e Kenedy foram anunciados como reforços e defenderão o clube nos próximos 12 meses. O primeiro, inclusive, já desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira e foi recebido por Marcos Braz e Bruno Spindel, responsáveis pelas contratações no futebol.

Os dirigentes falaram sobre as tratativas com os gigantes ingleses e, por fim, celebraram dar mais "problemas" para o técnico Renato Gaúcho montar o time.

- Dentro do planejamento que fizemos, poder trazer dois atletas do mais alto nível, de Seleção, que vão somar muito ao nosso elenco para enfrentar um calendário pesado até o final da temporada. Esperamos disputar os títulos até o final, e isso dá mais alternativas ao treinador - afirmou o Spindel à "FlaTV".

- São dois reforços que talvez joguem em quatro, cinco posições. Dá muita dinâmica e alternativa ao time. Vamos continuar trabalhando para dar mais e mais problemas para o Renato. Até porque ganha bem para isso. Problema bom, lógico - finalizou Marcos Braz, VP de futebol, em tom de brincadeira.Confira outras respostas de Marcos Braz e Bruno Spindel à FlaTV:

Busca por reforços

Marcos Braz: "Já vínhamos monitorando alguns jogadores, alguns saem na imprensa, esse conseguimos manter por baixo e deu tudo certo. Jogador de Seleção até os 17 anos, da Bélgica, e depois do Brasil. É um jogador do tamanho do Flamengo. Tomara que dê tudo certo. É sempre subjetivo, mas tem potencial para ser um grande jogador por muito tempo."

Negociação e chegada de Andreas ao Flamengo

Marcos Braz: "Tem um ano de contrato. Situação complexa, Manchester United é o dono do passe, um clube poderoso. Vamos esperar primeiro essa parte esportiva, e depois vemos se conseguimos manter ele por muito tempo. Aposto que a torcida do Flamengo ficará feliz e que ele corresponda as expectativas."

Necessidade de reforçar elenco