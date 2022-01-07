Braz, do Flamengo, valoriza ida à Europa e destaca confiança em Paulo Sousa: 'Chegando bastante engajado'

Na manhã desta sexta-feira, Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, desembarcou no Rio de Janeiro ao lado de Paulo Sousa, novo técnico do time. Em entrevista no aeroporto do Galeão, o dirigente destacou a importância da viagem para a Europa e ressaltou a confiança no treinador. Braz ainda disse que Paulo Sousa chega bastante engajado e feliz para assumir o Rubro-Negro.> Conheça os autores dos dez gols do Flamengo sobre o Forte (ES)- Foi importante essa ida na Europa. Conseguimos efetivar um planejamento que a gente tinha de contratar um técnico estrangeiro e que tivesse a comissão técnica completa. Em uma semana, a gente, praticamente, resolveu tudo. Depois começou a parte burocrática, tinha Natal, tinha Réveillon, tinha algumas datas que, mesmo assim, não fez o Paulo parar de trabalhar.

- As informações vinham aqui da parte de logística, como que a gente trabalha, da parte técnica, tática... Hoje a gente também tem as teleconferências que vão ajudando a fazer esses processos. O Paulo está chegando bastante engajado, bastante feliz. É um técnico que a gente está acreditando muito. Esperamos que dê grandes alegrias junto aos jogadores para a torcida rubro-negra.

Por fim, Braz falou sobre o planejamento com Paulo Sousa, que será apresentado na próxima segunda-feira. O dirigente confirmou que o treinador visitará o CT ainda nesta sexta-feira e revelou que um membro da comissão técnica não pode viajar ao Brasil porque testou positivo para a Covid-19.