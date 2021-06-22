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Braz diz que 'não tem sentido' liberar Pedro para as Olimpíadas e fala sobre reforços: 'É do meio para frente'

Vice-presidente do Flamengo participou de uma transmissão ao vivo da 'FlaTV', que transmitiu o último treino de Gerson pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 18:21

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:21

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo terá a volta de Pedro no jogo desta quarta-feira, contra o Fortaleza, que marcará a despedida do Gerson. Aliás, por conta da saída do meio-campista, o clube preparou uma transmissão ao vivo via "FlaTV" para exibir o último treino do camisa 8. E Marcos Braz, vice-presidente de futebol, comentou sobre o tema e também a respeito do imbróglio com a CBF por conta da convocação de Pedro para as Olimpíadas e a busca por reforços. - Compreendo que o Pedro foi convocado, e eles (CBF) têm que compreender que ele não será liberado. O Flamengo contrata um jogador de 13 milhões de euros e não vai poder contar com ele quando precisa? Não tem sentido - disse o VP de futebol do Rubro-Negro.
Marcos Braz ainda avisou que o Flamengo, antenado ao mercado, não busca contratações para o sistema defensivo, o Calcanhar de Aquiles do elenco desde a temporada passada. O foco é "do meio para frente".
- O Flamengo está buscando contratações. Não é fácil e não vamos contratar por contratar. É do meio de campo para frente (posição para reforçar).
+ Veja a tabela do Brasileirão
Em tempo: Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Maracanã a partir das 19h (de Brasília). O LANCE! acompanha todos os detalhes da partida em Tempo Real.

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