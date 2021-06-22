Braz diz que 'não tem sentido' liberar Pedro para as Olimpíadas e fala sobre reforços: 'É do meio para frente'

O Flamengo terá a volta de Pedro no jogo desta quarta-feira, contra o Fortaleza, que marcará a despedida do Gerson. Aliás, por conta da saída do meio-campista, o clube preparou uma transmissão ao vivo via "FlaTV" para exibir o último treino do camisa 8. E Marcos Braz, vice-presidente de futebol, comentou sobre o tema e também a respeito do imbróglio com a CBF por conta da convocação de Pedro para as Olimpíadas e a busca por reforços. - Compreendo que o Pedro foi convocado, e eles (CBF) têm que compreender que ele não será liberado. O Flamengo contrata um jogador de 13 milhões de euros e não vai poder contar com ele quando precisa? Não tem sentido - disse o VP de futebol do Rubro-Negro.