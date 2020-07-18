Braz diz que Flamengo não foi pego de surpresa com decisão de Jorge Jesus e comenta busca por substituto

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após a oficialização da saída de Jorge Jesus do Flamengo, o vice-presidente de futebol Marcos Braz atendeu a imprensa no Rio de Janeiro. O dirigente, que esteve reunido com o treinador nesta sexta-feira, comentou a decisão, falou sobre a condução da diretoria no caso: o clube não foi pego de surpresa pelo comunicado do Mister. O treinador português já foi anunciado pelo Benfica.

Confira as principais declarações de Marcos Braz, VP de futebol, abaixo.

A saída de Jorge Jesus e comissão técnica

Marcos Braz: "Hoje, somente no dia de hoje, o Flamengo foi comunicado do desejo de encerrar o contrato. Tive um almoço com o Jorge (Jesus), muito tranquilo. Deu tudo certo, absolutamente tudo. O presidente Landim conduziu isso com a maior correção do mundo, dando todas condições para o futebol desde o início, contratamos o Jorge Jesus, que era uma incógnita em relação aos resultados. Não sobre o trabalho. Isso sempre acreditamos. Ele veio com toda sua comissão técnica, competentíssima, todos trabalharam muito, fora de seus países. Quem já trabalhou fora sabe. É difícil. Foi isso. Agora está voltando para Portugal, Não tem lamento. O Flamengo está ai há 125 anos. Passa o Jorge, passa essa diretoria, passaram tantos ídolos, mas isso não desmerece nem ameniza o dia de hoje. Estamos tristes. Não era o que queríamos, tanto que renovamos o contrato.O presidente Landim, todos se esforçaram para que a gente pudesse fazer essa renovação há um mês atrás. Agora, nesse segunda momento, o Jorge teve um outro entendimento. Sai daqui, como todos da comissão técnica, pela forma, pela porta da frente, de uma maneira correta e muito humana. Ficamos felizes pelos serviços prestados. Vida que segue e será seguida."Apreensão da torcida e busca por novo técnico

Marcos Braz: "A torcida fica sempre apreensiva, está certa em cobrar de novo um técnico grande, que se possa ter os resultados. Agora é ter tranquilidade. Competições começam no dia 9. Não temos o maior tempo do mundo para essa escolha, mas não estamos em uma situação normal, em que estaríamos no meio do Brasileirão, Libertadores, jogo quarta e domingo... Talvez isso fosse dar um estresse maior ainda nessa situação. Vamos com calma, tranquilidade. Pela relação que tenho com o Jorge, ninguém iria se mexer para analisar técnico antes de um comunicado oficial do Jorge. Isso não quer dizer que não estamos atentos ao mercado. Com calma, tranquilidade, vamos começar a ver o melhor para o Flamengo para a continuação de um ano tão diferente. Ganhamos tudo que disputamos. Queremos ganhar no ano que vem, mas precisamos terminar bem esse ano. Não temos o que lamentar, apenas a agradecer."

Decisão do Jorge Jesus surpreendeu o Flamengo?

Marcos Braz: "Não me sinto nessa situação de surpresa. Estamos em um ano diferente. Os torneios estão parados, e isso possibilitou ter uma complacência maior. Um técnico como ele, uma pessoa como ele, com os resultados dele, a postura do Flamengo não poderia ter sido diferente. Estou tranquilo. O presidente também está, mas todo tristes com a saída de um técnico vencedor. Vida que segue, o trabalho está aí e vamos, com certeza absoluta, vamos saber conduzir. Acredito nisso. Encerramos hoje o capítulo Jorge Jesus como técnico do Flamengo. O que ele fez fica na história."Desejo é por um novo técnico estrangeiro?

Marcos Braz: "Vamos começar analisar. Domingo é que teremos mais ênfase no caminho que vamos tomar. Não tem nenhum demérito técnico ser brasileiro ou estar no Brasil. Nessa gestão, já tivemos técnico brasileiro e português. Vamos escolher com calma. Não tem preconceito com absolutamente nada. Os técnicos brasileiros são maravilhosos. Temos tranquilidade para escolher o melhor caminho."

Jorge Jesus deu algum motivo para a decisão?

Marcos Braz: "Não deu. O que conversei com ele, por duas horas, vai ficar entre nós. Ele tem um agradecimento enorme pelo Flamengo, pela diretoria, todas pessoas do futebol. Não tem nenhuma reclamação. Tocou em pontos pertinentes."

Você tentou demovê-lo da decisão de sair do Flamengo?

Marcos Braz: "Não tentei demovê-lo da ideia por um simples fato. Passamos dois, três meses apresentando um projeto, para fazer a renovação. A renovação é assinada, a diretoria do Landim conseguiu o êxito e, agora, por uma avaliação do Jorge, ele chegou e apresentou os motivos. Não é algo que não se possa externar. Uma conversa absolutamente pessoal. Não tinha mais ninguém."