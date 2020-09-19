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Braz discorda de Andrés Sanchez sobre retorno do público: 'Tendo segurança, tem que ter público'

VP do Flamengo falou sobre a possibilidade do retorno gradual das torcidas aos estádios...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 15:35
Crédito: Reprodução/FlaTV
Após Andrés Sanchéz afirmar que o Corinthians não entrará em campo caso apenas as partidas do Rio de Janeiro - ou de outra praça - possam receber público, foi a vez de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, comentar o tema. O VP, que tem boa relação com o presidente corintiano, discordou do que foi colocado e destacou a torcida pelo retorno gradual e seguro dos torcedores aos estádios em entrevista neste sábado, no Equador.
- Essa questão é mais para o presidente Rodolfo Landim, mas não vou deixar de dar uma opinião. Acho que a mágica do futebol, de todos os esportes, é o público, é a torcida, é quem vai prestigiar. O grande ator desse processo todo é o público. Vai um pouquinho na contramão da essência do futebol a gente não ter público. Desde que tenha segurança. Tendo segurança, tem que ter público. Então, não me furtando da pergunta, acho que o Andrés está errado. A preocupação dele tem que ser em relação à segurança de quem vai ao estádio. Você vê em outros esportes, em outros lugares, que nas cidades em que estão aptas a receber público, estão recebendo. Nas que não estão, não estão recebendo. Acho que não é por aí. Precisa ter unidade aí um pouco fora para termos futebol melhor - finalizou Braz, que atendeu os jornalistas para esclarecer a posição da diretoria após a derrota por 5 a 0 na Libertadores.

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