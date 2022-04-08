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Braz crítica Rodinei, do Flamengo, por ir à festa na madrugada: 'Tinha que estar em casa vendo Pantanal'

O lateral-direito, que tem negociações para renovar o vínculo com o Rubro-Negro, foi a uma festa na véspera do último treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

08 abr 2022 às 17:11

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 17:11

Em tempo: o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h, contra o Atlético-GO. A partida acontece no estádio Antônio Accioly e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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