Braz crítica Rodinei, do Flamengo, por ir à festa na madrugada: 'Tinha que estar em casa vendo Pantanal'

Em tempo: o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h, contra o Atlético-GO. A partida acontece no estádio Antônio Accioly e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
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Publicado em 08 de Abril de 2022 às 17:11
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