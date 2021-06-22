Braz cita logística e prega respeito ao ABC, mas afirma: 'Flamengo tem que passar de qualquer maneira'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo conheceu, na tarde desta terça-feira, o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil 2021. Em sorteio realizado na sede da CBF, ficou decidido que o Rubro-Negro enfrentará o ABC em busca de uma vaga na próxima fase.

+ Definido! Confira todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2021Em live da FlaTV, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, analisou o confronto e destacou a longa viagem a Natal como ponto negativo. O dirigente também destacou a classificação do clube potiguar contra a Chapecoense na última fase, mas admitiu o favoritismo rubro-negro.

- Acho que a única que pesa é a logística, a gente vai jogar no Rio Grande do Norte. Eu sempre me preocupo com isso, são 3h40 de voo. Mas dentro das possibilidades no sorteio, poderia ser uma equipe ainda mais forte. Tem que respeitar o ABC, que eliminou a Chapecoense - um time de primeira divisão. Que bom voltar a Natal - disse Marcos Braz, que finalizou em seguida:

- Fazer esse jogo como se fosse uma final. O Flamengo tem que passar de qualquer maneira.

+ Gerson é mais um a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era Landim