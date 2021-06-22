Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Braz cita logística e prega respeito ao ABC, mas afirma: 'Flamengo tem que passar de qualquer maneira'
futebol

Braz cita logística e prega respeito ao ABC, mas afirma: 'Flamengo tem que passar de qualquer maneira'

Vice-presidente de futebol participou de live da FlaTV no momento do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e projetou o duelo com o clube potiguar
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 16:40

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:40

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo conheceu, na tarde desta terça-feira, o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil 2021. Em sorteio realizado na sede da CBF, ficou decidido que o Rubro-Negro enfrentará o ABC em busca de uma vaga na próxima fase.
+ Definido! Confira todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2021Em live da FlaTV, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, analisou o confronto e destacou a longa viagem a Natal como ponto negativo. O dirigente também destacou a classificação do clube potiguar contra a Chapecoense na última fase, mas admitiu o favoritismo rubro-negro.
- Acho que a única que pesa é a logística, a gente vai jogar no Rio Grande do Norte. Eu sempre me preocupo com isso, são 3h40 de voo. Mas dentro das possibilidades no sorteio, poderia ser uma equipe ainda mais forte. Tem que respeitar o ABC, que eliminou a Chapecoense - um time de primeira divisão. Que bom voltar a Natal - disse Marcos Braz, que finalizou em seguida:
- Fazer esse jogo como se fosse uma final. O Flamengo tem que passar de qualquer maneira.
+ Gerson é mais um a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era Landim
No sorteio também ficou definido que o Flamengo será o mandante no jogo da ida, enquanto o jogo de volta será no Rio Grande do Norte. Os duelos de ida estão programados para os dias 28, 29 e 30 de julho. A volta deve ocorrer nos dias 4, 5 e 6 de agosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados