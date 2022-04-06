Braz cancela reunião com conselheiros do Flamengo e acentua rumores sobre futuro no clube

A reunião entre Marcos Braz e conselheiros do Flamengo, anteriormente agendada para a noite desta quarta-feira, foi cancelada pelo vice-presidente de futebol do clube, após cobranças e descontentamento da diretoria. O recuo irritou alguns membros do conselho rubro-negro, que chegaram a cobrar "mais profissionalismo" através de uma carta, e acentuou rumores acerca de uma possível saída do dirigente. O VP não viajou a Lima, local da estreia rubro-negra na Libertadores na última terça-feira, e ficou no Rio para contornar divergências e implementar reformulações na pasta. Ele alinhavou um encontro entre um grupo de atletas, entre eles, Diego Ribas, Gabigol e David Luiz, e membros de torcidas organizadas a fim de esclarecer desavenças no dia a dia no Ninho do Urubu. A conversa será nesta quinta - que, a princípio, ocorrerá.
Vale destacar que, para o dia 18 de abril, o Conselho Deliberativo do Flamengo marcou uma sessão que votará emenda ao estatuto que pode proibir que integrantes dos Poderes do clube se candidatem a cargos públicos, cuja proposta é de autoria do conselheiro Walter Monteiro, oposição à gestão de Rodolfo Landim.
Acerca do tema, Marcos Braz vê a corda do lado oposto o puxar e a pressão sobre si acentuar, já que, em 2020, se elegeu vereador no Rio de Janeiro, eleito com 40.938 votos. O clima nos bastidores é quente, em todos os âmbitos.
Em tempo: o LANCE! ainda não obteve o retorno de Marcos Braz para maiores esclarecimentos.