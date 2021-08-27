Braz adota mistério em coletiva e é direto ao responder sobre David Luiz no Flamengo: 'Pouco provável'

Presente na apresentação de Kenedy, em São Paulo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, concedeu entrevista coletiva (virtual) assim que o meia-atacante atendeu aos jornalistas. O dirigente voltou a falar do mercado e deu uma resposta com tom distinto em relação à possibilidade da contratação de David Luiz, atualmente sem clube (assista no vídeo acima).- A janela está se fechando, mas queria lembrar aos torcedores que (depois) não poderemos contratar jogadores que têm contrato em vigência. Jogador que está liberado, temos um prazo a mais - falou, antes de responder diretamente sobre o zagueiro de 35 anos:

- É pouco provável (a contratação) - limitou-se a dizer Braz.

Cabe lembrar que, na última entrevista coletiva concedida por Braz, foi dito que "não tem absolutamente nada oficial" em relação às tratativas com David Luiz. Ou seja, ciente do perfil do dirigente, a atual resposta movimentou a Nação e alimentou esperança, exprimida nas redes sociais.

- O Flamengo não vai falar abertamente o que busca, nunca falou. O Flamengo confirma alguns fatos e informações dentro desse processo de contratação, mas nesse caso não tem nada para confirmar. Até porque não vou falar de posição, na hora certa eu confirmo, mas não vou confirmar as posições que o Flamengo está atrás.

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Calendário do futebol brasileiro

- Não é o ideal, mas é o que foi possível se contornar agora. Não adianta ficar o tempo todo falando disso. É um calendário difícil, insano, tem que ser toda hora readequado. Entendo a posição de quem tem que readequar. Não dá para reclamar o tempo todo, que a gente fica chato, é mal compreendido. Vamos ficar 12, 13 dias sem jogar, depois vamos jogar uma sequência perigosa porque você não tem tempo de reabilitar o time. Viagens num país continental. Aqui é um país que é um continente. Enquanto a gente não tiver um calendário que seja mais respeitoso com os atletas, a gente não vai ter nunca o fim disso. Aqui são 80, 90 jogos.

Condições do gramado do Maracanã

- As informações são as melhores possíveis. Está sem jogo, está fazendo recuperação no gramado. A gente acredita que terá uma boa surpresa nessa reta final da temporada. Não poderia ser assim, a gente sempre conta com bom gramado na temporada inteira. Até pelo nível dos nossos jogadores. Mas tenho certeza que vai estar do jeito que os jogadores do Flamengo gostam.

Xingamentos de dirigentes do Grêmio a Gabigol

- Tem um delegado do jogo, pessoas que são responsáveis por se posicionar. Eu sempre procuro minimizar. O Gabriel está acostumado pela sua grandeza, pelo tamanho que ele é, até pelo modo dele, irreverente. Ele sempre está mais na linha de atrito. Se estiver no campo de reclamação, ponderação ou brincadeira, numa linha que não seja uma agressão, é do jogo. Vou minimizar isso. O Flamengo foi muito bem tratado no Sul. Teve esse problema, a gente tem que proteger, estar do lado do atleta. Eu soube dos problemas, mas não quero ser irresponsável de falar, sem que tenha visto imagens com atenção.

Alfinetada de Jorge Jesus em Renato Gaúcho

- Não vou falar nada em função do que o Jorge Jesus tenha falado na Europa. Posso falar que essa diretoria sempre acreditou no Jorge Jesus. As pessoas esquecem que a gente estava questionado como irresponsável ou maluco, mas deu tudo certo. O Jorge é um grande treinador, teve uma história importantíssima. Foi ajudado pela diretoria, grandeza e estrutura do Flamengo. O Renato está aqui e será ajudado pela estrutura, diretoria e grandeza do Flamengo.

Contratação de Kenedy