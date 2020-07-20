Brasileiros dominam o ranking de desarmes do Campeonato Espanhol

Campeão Espanhol da temporada 2019/2020, o Real Madrid não teve o melhor ataque da competição. Com 70 gols marcados, ficou a 16 do Barcelona de Messi, 2º colocado na competição. O setor defensivo, porém, garantiu. Foram apenas 25 gols sofridos em 38 jogos, a melhor marca do campeonato. E muito desse sucesso se deve a um brasileiro: Casemiro.
Presente em 35 partidas da equipe, o volante terminou sua participação na Liga com 68 desarmes, o recorde da temporada na Espanha. E ainda foi o 6º que mais acertou passes na disputa, com 2153 - Piqué, do Barcelona, foi o líder com 2681, segundo dados oficiais da competição.
Curiosamente, Casemiro não foi o único brasileiro a se destacar no quesito roubos de bola. Em sua cola, com apenas uma recuperação a menos (67), ficou Fernando, do Sevilla. Revelado pelo Vila Nova, de Goiás, o meia de 32 anos, ex-Porto, Manchester City e Galatasaray, foi bem em seu primeiro ano na Espanha.
O zagueiro Gabriel Paulista, do Valencia, foi outro que apareceu no top 15. Confira o ranking:
JOGADORES COM MAIS DESARMES NO CAMPEONATO ESPANHOL 19/20- Dados oficiais de La Liga
1º - Casemiro - Real Madrid - 682º - Fernando - Sevilla - 673º - Bustinza - Leganés - 654º - Yeray - Bilbao - 625º - Olivas - Valladolid - 616º - Estupiñan - Osasuna - 587º - Kondogbia - Valencia - 578º - Maksimovic - Getafe - 569º - Saúl - Atlético de Madrid - 5510º - Dani Garcia - Bilbao - 52Araujo - Celta - 52Ximo Navarro - Alavés - 5213º - Merino - Real Sociedad - 5014º - Sergio Ramos - Real Madrid - 4915º - Gabriel Paulista - Valencia - 48Víctor Díaz - Granada - 48David Garcia - Osasuna - 48Thomas - Atlético de Madrid - 48