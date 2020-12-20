Brasileiro Sub-20: Lázaro marca três gols em vitória do Flamengo sobre o Corinthians e classificação às quartas

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Horas antes da equipe profissional entrar em campo, o time de juniores do Flamengo recebeu o Corinthians, na Gávea, pela 19ª - e última - rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20, neste domingo. O placar foi 3 a 0 para o lado rubro-negro, que contou com três gols de Lázaro, joia de 18 anos.

Com o resultado, o Flamengo se credenciou às quartas de final da competição, se classificando com a 6ª melhor campanha desta fase - necessitava de um triunfo para não depender de ninguém. Agora, o adversário será o Fluminense.

O Corinthians, por sua vez, já havia assegurado a vaga antes de entrar em campo hoje (ficou em 5º lugar). O rival do clube paulista será o Grêmio.

OS GOLS DE LÁZARO

Mandante e mesmo sob forte calor (cuja sensação térmica beirou a casa dos 40ºC), o Fla foi imponente desde os primeiros minutos, tanto que, aos cinco, abriu o placar de pênalti. Autor dos três gols, inclusive o da marca da cal, o próprio Lázaro foi quem sofreu a penalidade. O segundo gol saiu perto dos 30 minutos, após boa trama perto da meta alvinegra. Gabriel Aires fez pivô e Lázaro arrematou com sucesso. O terceiro veio ainda na etapa inicial, contando com Thiaguinho (insinuante em diversos lances) servindo Lázaro, que ainda acertou a trave na etapa final. Só deu ele, enquanto o Timão foi para o intervalo já atônito e sem poder de reação.