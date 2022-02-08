Brasileiro relata o que viu de explosão em Abu Dhabi, mas acalma: 'Parecia por gás de cozinha'

O começo da noite aqui no Brasil e o começo da madrugada em Abu Dhabi foi de tensão para os brasileiros. Isso porque duas explosões foram ouvidas na cidade dos Emirados Árabes Unidos. Por conta da disputa do Mundial de Clubes, muitos torcedores do Palmeiras estão por lá, e alguns chegaram a presenciar o momento dos estrondos. Entre eles se encontra um jornalista que está hospedado bem próximo do local e relatou o que viu ao LANCE!.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Por questão de segurança, o rapaz pediu para não ser identificado. Em seu depoimento à reportagem, ele disse ter tido a impressão de que foi algo relacionado a uma explosão de gás de cozinha, principalmente pelo cheiro que estava no local depois dos dois estrondos ouvidos por quem estava na região.

- Eu estava jantando no prédio ao lado onde ocorreu a explosão, uma zona central, com bastante movimento. Isso era 0h10 quando ocorreu a primeira explosão e a impressão que a gente tem é de que foi um gás de cozinha, digo isso pelo cheiro que a gente sentiu. Vejo veículos cravando que foi míssil, falando em atentado terrorista... Se eu tivesse que opinar, diria que ocorreu uma explosão por gás de cozinha mesmo. Até porque ocorreu uma explosão, dois minutos depois ocorreu uma segunda, e muito pelo cheiro que a gente estava sentindo ao sair do local aqui na região era cheiro de gás.Para ele, a movimentação enorme de viaturas que assustou a todos no Brasil e em alguns locais dos Emirados Árabes Unidos, foi em decorrência do alto preparado das forças policiais que são treinadas para essas situações de risco.

- A galera ficou bem assustada, principalmente os brasileiros, porque a gente cria um estereótipo daqui, como se tivesse bombas toda hora, e quando isso acontece a gente fica nervoso. O que eu posso dizer é que a polícia ainda está aqui, estão observando, mas em bem menos carros do que mais cedo.

- Acho que aqui eles são bem preocupados e bem preparados, porque em questão de minutos já havia por volta de 50 viaturas na frente do prédio, algumas ainda estão ali, Tenho uma visão diretamente para o prédio em que aconteceu a explosão - completou

Por fim, novamente conforme viu no local, o jornalista acredita que se se fosse um míssil ou uma bomba, haveria uma destruição muito maior do que ocorreu.

- Se fosse um míssil, teria destruído o prédio, a gente viu o incêndio somente dentro do apartamento. É um prédio que está cercado por outros prédios, não é tão simples acertar um míssil - finalizou.