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Brasileirão vai distribuir R$ 63,7 milhões de premiação para os times

Apenas as equipes que forem rebaixadas à Série B não serão premiadas

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 15:56
Os valores que envolvem premiações no Campeonato Brasileiro foram mantidos os mesmos de 2017. Sendo assim, nesta temporada, a competição distribuirá R$ 63,7 milhões entre os 16 primeiros colocados da tabela. Desta quantia, o campeão vai embolsar nada menos que R$ 18 milhões. Líder do Campeonato Brasileiro com 71 pontos e uma campanha vitoriosa no segundo semestre, o Palmeiras tem grandes chances de levar essa bolada. 
O campeão brasileiro vai levantar o Troféu João Saldanha Crédito: CBF/Divulgação
O Vice-líder da competição nacional vai faturar R$ 11,3 milhões. O terceiro colocado também levará um bom dinheiro: nada mais e nada menos que R$ 7,7 milhões. Fechando o grupo dos times que vai entrar direto na fase de grupos da Libertadores, o quarto colocado do Brasileiro garante R$ 5,6 milhões.
O valor da premiação diminui de acordo com a colocação do time na tabela até chgar na quantia de R$ 744 mil, prêmio do 16º colocado.

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