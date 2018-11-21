Brasileirão vai distribuir R$ 63,7 milhões de premiação para os times

Os valores que envolvem premiações no Campeonato Brasileiro foram mantidos os mesmos de 2017. Sendo assim, nesta temporada, a competição distribuirá R$ 63,7 milhões entre os 16 primeiros colocados da tabela. Desta quantia, o campeão vai embolsar nada menos que R$ 18 milhões. Líder do Campeonato Brasileiro com 71 pontos e uma campanha vitoriosa no segundo semestre, o Palmeiras tem grandes chances de levar essa bolada.

O campeão brasileiro vai levantar o Troféu João Saldanha Crédito: CBF/Divulgação

O Vice-líder da competição nacional vai faturar R$ 11,3 milhões. O terceiro colocado também levará um bom dinheiro: nada mais e nada menos que R$ 7,7 milhões. Fechando o grupo dos times que vai entrar direto na fase de grupos da Libertadores, o quarto colocado do Brasileiro garante R$ 5,6 milhões.